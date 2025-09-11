বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান

দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর নতুন প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান। গতকাল বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
গণমাধ্যমে পাঠানো বেসিসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, এদিন দুপুরে নবনিযুক্ত প্রশাসক বেসিস কার্যালয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বেসিস-এর বেশ কয়েকজন সদস্যসহ বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা।
নবযিযুক্ত প্রশাসক বেসিস বোর্ডরুমে এক সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সভায় আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান তার ওপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনে বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা এবং সব সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।
এর আগে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা এর মহাপরিচালক (অ.দা.) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন- এর সই করা এক অফিস আদেশে বেসিসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।
আদেশে বলা হয়, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী সংগঠনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খানকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।