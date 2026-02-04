বুধবার, ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৪৭ অপরাহ্ন
/ সাতক্ষীরা

বেহেস্তের প্রলোভন ও ভয়-ভীতিতে ধানের শীষের গণজোয়ার ঠেকাতে পারবেন না: আব্দুর রউফ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৭:৩১ অপরাহ্ন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা) আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিকালে পারুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে পারুলিয়া ইউনিয়নবাসীর আয়োজনে পারুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম সানার সভাপতিত্বে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ও সাতক্ষীরা-২ আসনের প্রার্থী আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “পারুলিয়া বাসস্টান্ডের এই নির্বাচনী জনসভায় নারী পুরুষের ঢল ধানের শীষের বিজয়ে গণজোয়ার উঠেছে। দলীয় নেতাকর্মীরা সবাই এককাতারে। সাতক্ষীরা-২আসনে ধানের শীষের এই গণজোয়ার ইনশাআল্লাহ বিজয় ইনশাআল্লাহ আমাদের হবেই। বেহেস্তের প্রলোভন ও ভয়-ভীতিতে ধানের শীষের গণজোয়ার ঠেকাতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ।

শিবিরের ছেলেরা আমার ধানের শীষের ব্যানার ছিড়ছে। আপনারা আমাকে চেনেন আমিও আপনাদেরকে চিনি। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিবেন না। আমি জনগণের নেতা, আমি আপনাদের সন্তান হয়ে আপনাদের পাশে থেকে মানব কল্যানে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। আমি একজন সন্তানহারা পিতা। মানুষের কল্যানে বাকী জীবনটা উৎসর্গ করতে চাই। আপনারা আমার জন্য নির্বাচনের বাকী ৭ দিন কষ্ট করে একটু সময় ব্যায় করুন, আমি আপনাদের মাঝে আমার জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে চাই। আমি আপনাদের এই ঋণ ভালোবাসা ও উন্নয়ন দিয়ে শোধ করবো। বিএনপি জনগণের দল। আমি এই অবহেলিত জনপদের মানুষের উন্নয়নে রাস্তাাঘাট, বিশ্ববিদ্যালয়. সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল চালুসহ আমার নির্বাচনী এলাকার সামগ্রীক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সাধারণ মানুষ ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারে দেওয়া হেব ফ্যামিলি কার্ড।

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ১২ ফেব্রুয়ারী ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয় নিশ্চিত করার আহবান জানান তিনি। নির্বাচনী জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রফিকুল আলম বাবু, জেলা বিএনপির সদস্য ও দেবহাটা উপজেলা সাবেক সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য মহিউদ্দিন সিদ্দিকী, দেবহাটা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পারুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, আলিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাদিউজ্জামান বাদশা প্রমুখ।

নির্বাচনী জনসভায় পারুলিয়ার ১৭ জন যুবক জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে ভালোবেসে বিএনপিতে যোগ দেয়। এ সময় বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। কুলিয়া ইউনিয়নের আয়োজনে সাতক্ষীরা-২ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফের বিশাল নির্বাচনী জনসভায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার নারী পুরুষ ক্ষেতের ধানের শীষ, ধানের শীষ আঁকা গেঞ্জি, দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত টি-শার্ট, দলের ব্যানার, ফেস্টুন এবং সাতক্ষীরা-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফের ছবি নিয়ে বিকাল ৩টার আগেই নির্বাচনী জনসভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে পারুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে নির্বাচনী জনসভাস্থল জনসমুদ্রে রূপ নেয়।

এসময় পারুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে বিশাল জনতার স্রোতের মধ্য দিয়ে জনসভাস্থলে প্রবেশ করেন সাতক্ষীরা-২(সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের কান্ডারী আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফ। হাজার হাজার জনতার গগণবিদারি স্লোগানে তাকে বরণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পারুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।


