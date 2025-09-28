বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হামলার অভিযোগ, সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান সহ গ্রেফতার ৩

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জনতার উপর হামলার মামলায় উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী মহিলা লীগের সভানেত্রী সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ফরাজিকান্দা এলাকার শাহাদাত হোসেনের স্ত্রী, উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সালিমা হোসেন শান্তা (৫০), একই এলাকার আব্দুল কাদিরের ছেলে যুবলীগ কর্মী আব্দুল মোক্তাদির অনিক(৩৬) ও বন্দর রেলী আবাসিক এলাকার আনোয়ার মিয়ার ছেলে যুবলীগ কর্মী মুন্না(৪০)।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের পৃথক মামলায় আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।
গত শনিবার( ২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে থানা এলাকায় ডেভিল হান্ট অভিযানে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ইং ২০২৪ সালের জুলাই- আগস্টে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন চলাকালে গ্রেফতারকৃত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার ওপর হামলার ঘটনায় সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে।
তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বন্দর শাহীমসজিদ এলাকার ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ’র এক কর্মীর গ্যারেজে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা সন্ত্রাসী হামলা চালায়।এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়।ওই মামলায় উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শান্তাকে শনিবার রাতে ফরাজিকান্দাস্থ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে গত ২০২৪ সালে আগস্টের প্রথমদিকে বন্দর খেয়াঘাটে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সন্ত্রাসী হামলা চালায়।ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী অনিক ও মুন্নাকে গ্রেফতার করা হয়।
থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লিয়াকত আলী বলেন, তদন্তাধীন মামলার আসামি ও অপরাধীদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত থাকবে।