ব্যাঙছড়িতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে ব্যাঙছড়ি মুসলিম পাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ ভিতরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ( ১১ সেপ্টেম্বর) রাতে এ মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন, কর্ম ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ইসলামে শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা করা হয়।
বাইতুল মামুর জামে মসজিদ এর খতিব ও ইমাম মাওলানা ইফতেখার হোসাইন এর সভাপতিত্বে উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাটহাজারী চট্টগ্রাম হেলাল চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসাইন আল কাদেরী।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বয়ান পেশ করেন হযরত কাতাল শাহ (রা:) জামে মসজিদ ইসলামপুর এর খতিব মাওলানা হাবীব উল্লাহ কাদেরী। বিশেষ বক্তা বয়ান পেশ করেন বাইতুল মামুর জামে মসজিদের সাবেক খতিব
মাওলানা আজিজুল হক।বাইতুল মামুর জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি
উদ্যোগে, ব্যাঙছড়ি মুসলিম পাড়া এলাকাবাসী ও প্রবাসীদের সার্বিক সহযোগিতা এ সময় সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক মো: মিজান উদ্দিন ,মাহফিল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মো:
হোসেন,মো:আনোয়ার, মো: মিজান,মো:আমির প্রমুখ।ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক অনন্য ধর্মীয় মিলনমেলায় পরিণত হয়।
অনুষ্ঠানে মিলাদ, দোয়া ও আলোচনা ছাড়াও রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বক্তারা রাসুল (সা.)-এর প্রেম, দয়া, সাম্য ও মানবতার বাণী বাস্তব জীবনে অনুসরণের আহ্বান জানান।
মাহফিলের শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর আদর্শে জীবন গঠনের তাওফিক কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়