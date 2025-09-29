মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:৪০ পূর্বাহ্ন
ব্যাচেলর পয়েন্টের স্পেশাল এপিসোডের অংশীদারিত্বে উন্মোচিত হয়েছে অপো এ৬ প্রো

ঢাকা প্রতিদিন ডেস্ক
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৮:১২ অপরাহ্ন

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন শো ব্যাচেলর পয়েন্টের সাথে বিশেষ অংশীদারিত্বে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে অপো এ৬ প্রো, বলে জানিয়েছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো। এই মাইলফলক উদযাপনে এবার শোটির বহুল প্রতীক্ষিত ‘বছরের সবচেয়ে বড় বাচেলর ট্রিপ’ স্পেশাল এপিসোডের আরও আনন্দ-হাসি, পাগলামি ও অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সঙ্গী হতে যাচ্ছে অপো এ৬ প্রো।
উদ্ভাবন ও বিনোদনকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে অপোর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এ সহযোগিতা; একইসাথে, যা দেশের তরুণসমাজের লাইফস্টাইলের জন্য অনুকরণীয়।

ব্যাচেলর পয়েন্টের কাহিনীর সাথে যুক্ত অপো এ৬ প্রোর এই অংশীদারিত্ব দেখায় প্রযুক্তি কীভাবে ভ্রমণ, বন্ধুত্ব ও মজাদার অ্যাডভেঞ্চার একসূত্রে গাঁথা, যা বাংলাদেশের দর্শকদের সাথেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। স্পেশাল এপিসোডে দেখা যাবে, গ্যাংটি হাস্যরস ও আবেগ সহ একটি অবিস্মরণীয় যাত্রায় বের হয়, যেখানে অপো এ৬ প্রো নিখুঁত ভ্রমণসঙ্গী হয়ে ওঠে। বিস্ময়কর স্মৃতি ধারণ করার মতো করে যেন কোনো মুহূর্তই হারিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করে এই ডিভাইস।
অপো এ৬ প্রো প্রতিটি যাত্রাকে আরও রোমাঞ্চকর করতে তৈরি। এর আন্ডারওয়াটার ভিডিওগ্রাফি মোড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে; পানীর নিচে অ্যাডভেঞ্চার ধারণ করার সুযোগ করে দেয়। এর সুবিশাল ৭০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দীর্ঘ সময় ধরে চালু থাকতে সহায়তা করে, ৮০ ওয়াট সুপারভুক ফাস্ট চার্জিং যেকোনো সময় দ্রুত চার্জ করতে সক্ষম। ভ্রমণকারীরা এর রিভার্স চার্জিংয়ের মাধ্যমে ব্যাটারির সক্ষমতা শেয়ার করতে পারেন, যেন কেউই কানেকশনের বাইরে না থাকেন। দীর্ঘ সড়কযাত্রার জন্য, উন্নত সুপারকুল ভিসি সিস্টেম ডিভাইসটিকে ঠান্ডা রাখে, এমনকি দীর্ঘসময় নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার করা হলেও এটি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য যথার্থ সঙ্গী হিসেবে থাকবে।

ব্যাটারি লাইফ ও টেকসই হওয়া ছাড়াও, অপো এ৬ প্রো মসৃণ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে; যা ভ্রমণের সাথে পুরোপুরি মানানসই। এর বেজেল-লেস আলট্রা ব্রাইট অ্যামোলেড স্ক্রিন ম্যাপ, বিনোদন ও ছবি দেখার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে, এর কালারওএস ১৫ মাল্টিটাস্কিংকে সহজ ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। ৬০ মাসের ফ্লুয়েন্সি সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে ডিভাইসটি বছরের পর বছর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রদান করে। ফ্ল্যাগশিপ-লেভেলের এআই ইমেজিং ও এআই নেটওয়ার্কস পরিষ্কার ছবি ধারণ ও স্থিতিশীল সংযোগ নিশ্চিত করে; পাশাপাশি, এআই এডিটর ২.০ ব্যবহারকারীদের ট্র্যাভেল মেমোরি ইনস্ট্যান্ট সম্পাদনা করার সুযোগ করে দেয়। এআই লিঙ্কবুস্ট ৩.০ আরও উন্নত নেটওয়ার্ক সক্ষমতা নিশ্চিত করে, ভ্রমণকারীদের দূরের বা ভিড়যুক্ত স্থানেও একইরকম সংযুক্ত রাখে।

যেকোনো যাত্রার জন্য প্রস্তুত এ৬ প্রোতে বিনোদন ও টেকসই নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত মিলিটারি-গ্রেড ড্রপ রেজিস্ট্যান্সের কারণে ব্যবহারকারীরা আস্থাশীল হতে পারবেন, কারন এখন ডিভাইসটি ভ্রমণের ঝাঁকুনির বিপরীতেও খুব ভালোভাবে টিকে থাকবে। এর ৩০০% আলট্রা ভলিউম মোড প্রতিটি যাত্রাকে একটি অনন্য অভিজ্ঞতায় পরিণত করে; যা বাসে যাত্রা, খোলা আকাশের নিচে কাটানো রাত বা সৈকতে বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় ভরপুর বিনোদন নিশ্চিত করে।

এই উন্মোচন উদযাপনে অপো বাংলাদেশ আকর্ষণীয় প্রি-অর্ডার অফার চালু করেছে। যারা অপো এ৬ প্রো আগেই অর্ডার করবেন, তারা একটি ট্রেন্ডি অপো ব্যাকপ্যাক ও দুই বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। ডিভাইসটিকে আরও সহজলভ্য করতে কার্ডলেস ইজি ইএমআই এবং ০% সুদে ১২ মাস পর্যন্ত ব্যাংক ইএমআই সহ নমনীয় পেমেন্ট অপশন প্রদান করেছে টপপে। ফ্লিপারের মাধ্যমে একটি এক্সচেঞ্জ অফারে রয়েছে আরও ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট।
এই প্রি-অর্ডার সুবিধাগুলোর পাশাপাশি, অপো গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে পরবর্তী বিক্রয় সেবার সুযোগও রাখছে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে ফ্রি শিপিং সহ সেন্ড-ইন-রিপেয়ার, ১ ঘণ্টার ফ্ল্যাশ ফিক্স দ্রুত সমাধান প্রদান, ক্লিনিং ডিভাইসের গুণগত মান বজায় রাখতে ফ্রি স্ক্রিন প্রোটেক্টর এবং ফ্রি সিস্টেম আপগ্রেড। গ্রাহকরা সার্ভিস সেন্টারে ভিজিট করার সময় সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ও ফ্রি বেভারেজ উপভোগ করতে পারবেন, যা পূর্ণ ও প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অপোর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “অপো সবসময় উদ্ভাবন ও লাইফস্টাইলের মাধ্যমে তরুণদের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করায় গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় শো, ব্যাচেলর পয়েন্টের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পেরেছি কীভাবে আজকের তরুণদের প্রাণবন্ত, অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ও মজাদার স্পিরিটের সাথে অপো এ৬ প্রো মানানসই। আমরা বিশ্বাস করি এ সহযোগিতা কেবল দর্শকদের বিনোদন দেবে না; বরং, অপো এ৬ প্রোকে তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে নিয়ে প্রতিটি যাত্রা উপভোগ করতে অনুপ্রাণিত করবে।”
রোজউড রেড ও স্টেলার ব্লু এই দুইটি অনন্য রঙে অপো এ৬ প্রো (৮ জিবি র‍্যাম + ২৫৬ জিবি স্টোরেজ) নিয়ে আসা হচ্ছে মাত্র ৩৪,৯৯০ টাকায়। ক্রেতারা এখন দেশের সকল অপো ব্র্যান্ড শপ, অনুমোদিত আউটলেট ও অনলাইন শপগুলো থেকে প্রি-অর্ডার করতে পারবেন এবং অপোর এক্সক্লুসিভ গিফট ও অফার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।
প্রিমিয়ার দেখতে ভিজিট করুন https://www.facebook.com/share/17RPS4DPgz/ এবং অপো এ৬ প্রো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন https://www.oppo.com/bd/smartphones/series-a/a6-pro/.


