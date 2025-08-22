ভাওয়াল গড় ইউনিয়নে বিএনপির কর্মীসভা: ঐক্যের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় নেতা ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও সুসংগতি করার লক্ষ্যে গাজীপুর সদর উপজেলার আওতাধীন ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট ২০২৫) বিকেল ৩টায় মুক্তিযোদ্ধা ডিগ্রি কলেজ মাঠে এ কর্মীসভা হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এম এস রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব আবু তাহের মুসুল্লী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক সদস্য আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন রিজভী। সভা পরিচালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিক।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন,
বাংলাদেশে আজ গণতন্ত্র রুদ্ধদ্বার, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিএনপি জনগণের দল, এ দল দেশের মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। এজন্য প্রত্যেকটি কর্মীকে মাঠে থাকতে হবে। শুধু নির্বাচনের সময় নয়, প্রতিদিন জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছি। এ সংগ্রামে কারও অবহেলা চলবে না। ভাওয়াল গড় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি ইউনিয়নে বিএনপিকে শক্তিশালী করতে হবে।
সভাপতি আলহাজ্ব আবু তাহের মুসুল্লী বলেন, আজকের কর্মীসভা প্রমাণ করেছে-বিএনপি এখনও জনগণের হৃদয়ে বেঁচে আছে। এই শক্তিকে ধরে রাখতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে।
আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন রিজভী তার বক্তব্যে বলেন,
আওয়ামী সরকারের দমন-পীড়ন, মামলা-হামলার মধ্যেও বিএনপি কর্মীরা যে মাঠে আছেন, এটি প্রমাণ করে গণতন্ত্রের লড়াইয়ে তারা অটল। এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য-দেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।
কর্মীসভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল সহ হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা ডিগ্রি কলেজ মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বক্তাদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে-সংগঠনকে সুসংগঠিত করা, কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখা এবং আন্দোলনের মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান।