ভাঙ্গার আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের দোসররা ঢুকে আগুন লাগিয়ে লংকা কান্ড ঘটাচ্ছে: শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, ভাঙ্গাবাসী তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে। আমি মনে করি ওই আন্দোলনে ফ্যাসীবাদ ঢুকে গেছে। ফ্যাসিবাদের দোসররা ঢুকে আগুন লাগিয়ে লংকা কান্ড ঘটাচ্ছে, প্রশাসনের গাড়ি ভাঙচুর করছে, এটা সাধারণ জনগণের কাজ না। জনগণ যে কয়দিন মাঠে ছিল রাস্তায় ছিল তারা কখনো এই কাজ করে নাই। সুতরাং আমি ভাঙ্গা উপজেলার যারা সাধারণ জনগণ আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো আপনারা ধৈর্য ধরেন। আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন, অবশ্যই নির্বাচন কমিশন ও বর্তমান অন্তবর্তী সরকার একটা সুষ্ঠু সমাধান আপনাদেরকে দিবেন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সালথা উপজেলা ওলামা দলের আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, আমাদেরকে শিখানো হয়েছে, অন্য ধর্মের যারা আমাদের ভাইয়েরা আছে, বোনেরা আছে মুরুব্বিরা আছে তাদেরকেও আমরা সমপরিমাণের শ্রদ্ধা করি। তাদেরকে আমরা সমপরিমাণে ভাই মনে করি বোন মনে করি।
তিনি আরও বলেন, আমরা সালথা উপজেলায় সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল দলমত নির্বিশেষে আমাদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশন যে রোডম্যাপ দিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন। এই নির্বাচনে সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকতে পারি সেটাই আমাদের আগামী দিনের সম্পর্ক হওয়া উচিত।
আলেম ওলামাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রত্যেক মসজিদ মাদ্রাসায় যারা আছেন তাদেরকে বিভিন্ন ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ করবেন। এবং বিভিন্ন ইউনিয়নে জাতীয়তাবাদি ওলামাদলের পতাকা তলে শক্তিশালী একটি সংগঠন করবেন। ফরিদপুর জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন জিল্লুর সভাপতিত্ব ও সদস্য সচিব মো. সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মী সম্মেলনে অন্যদের উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. ওহিদুজ্জামান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. আছাদ মাতুব্বর, জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, নিজামুল উলুম পুরুরা মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন, নগরকান্দা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মুফতি মামুন আব্দুল্লাহ্, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুফতি আব্দুল্লাহ্ মোঃ রেজাউল হক, জেলা ওলামা দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা ইমদাদুল হক, সাবেক উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শাহিন মাতুব্বর, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ প্রমুখ।
এছাড়াও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।