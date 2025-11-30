ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর -৪ আসনে ফিরিয়ে দেয়া হবে: শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ বলেছেন, আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন কে আবার ফরিদপুর -৪ আসনে ফিরিয়ে দেয়া হবে।
আজ রবিবার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে গনসংযোগ কালে পীরেরচর হাইস্কুল মাঠে ধানের শীষের পক্ষে এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরেক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, জনগনের ভোটে বিএনপি বিজয়ী হলে দেশের মাটি ও মানুষের উন্নয়ন হবে।
আলগী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ টুলুর সভাপতিত্বে বক্তব্যে রাখেন ফরিদপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ জুলফিকার হোসেন জুয়েল, যুগ্ম আহবায়ক এ্যাড: আলী আশরাফ নান্নু,ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার ইকবাল হোসেন সেলিম,ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আবুল হাসান টিটু, । এ সময় উপস্থিত ছিলেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল তালুকদার,সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি আলিমুজ্জামান সেলু, সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান শরীফ, বিএনপি নেতা গোলজার শরীফ, আলগী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, হামিরদী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকন মুন্সী প্রমুখ।
দিনব্যাপী শামা ওবায়েদ এর গণসংযোগে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নের বিএনপির নেতা কর্মী সাধারন ভোটারদের মধ্যে নতুন করে উধসাহ উদ্দীপনার সৃস্টি হয়েছে।