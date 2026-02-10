ভাড়া নৈরাজ্যে জিম্মি যাত্রীরা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে টানা কয়েক দিনের সরকারি ও বেসরকারি ছুটি শুরু হতেই ঘরমুখো মানুষের চাপ বেড়েছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোতে।
তবে ভোটের আনন্দে বাড়ি ফেরার এই যাত্রা মাওনা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে এসে পরিণত হয়েছে চরম ভোগান্তিতে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধে নামেন সাধারণ যাত্রীরা।
মাওনা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত যেখানে নির্ধারিত ভাড়া ৮০ থেকে ১০০ টাকা, সেখানে যাত্রীদের কাছ থেকে ৪০০ থেকে ৫০০, ৮০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।
গতকাল সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের পর থেকে শিল্পকারখানা, স্কুল ও কলেজে একযোগে ছুটি ঘোষণার পরপরই মহাসড়কে যাত্রীচাপ বাড়তে থাকে। বাস, ট্রাক, পিকআপ ও ছোট যানবাহন—সব ধরনের পরিবহনেই ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী উঠতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়ানোরও জায়গা ছিল না।
এই সুযোগে কিছু বাসচালক ও সহকারীরা যাত্রীদের কাছ থেকে কয়েক গুণ বেশি ভাড়া আদায় করেন বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা।
যাত্রীরা জানান, ভোট দেওয়ার জন্য বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু পরিবহন সংকট ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।
একজন যাত্রী মনির হোসেন বলেন, “একটা ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি যাচ্ছি। অথচ আমাদের কাছ থেকে জোর করে ৫০০ টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। না দিলে গাড়িতে উঠতে দিচ্ছে না।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে মাওনা এলাকায় ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে ময়মনসিংহগামী সব ধরনের যানবাহন আটকে দেন সাধারণ যাত্রীরা। এ সময় বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা একটি বাসের গ্লাস ভাঙচুর চালান।
ঘটনার ফলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে অন্য যাত্রীরাও ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বাসচালক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ দেন।
ওসি কামরুজ্জামান বলেন, “অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে টাকা নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” পুলিশের আশ্বাসের পর যাত্রীরা অবরোধ তুলে নেন এবং ধীরে ধীরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
স্থায়ী সমাধানের দাবি যাত্রীরা বলছেন, নির্বাচন, ঈদ বা বড় ছুটি এলেই মহাসড়কে একই ধরনের ভাড়া নৈরাজ্য দেখা যায়। সাময়িক হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না।