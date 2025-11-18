ভাণ্ডারিয়ায় বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

পিরোজপুর‑২ (কাউখালী, ভাণ্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থীর পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন দলটির মাহমুদ গ্রুপের নেতাকর্মীরা ।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির একাংশে নেতা মাহমুদ হোসেন গ্রুপের আয়োজনে বাসস্ট্যান্ডে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মোস্তফা শরীফ, উপজেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক মনির মল্লিক প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দাবি ছিল দলীয়ভাবে পরীক্ষিত, ত্যাগী ও জনবান্ধব নেতাদের মধ্য থেকে মনোনয়ন দেওয়া। অথচ আমাদের সেই দাবি গুরুত্ব পায়নি।”
তারা আরও বলেন, “ভোটের রাজনীতিতে স্থানীয় জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক শক্তি এবং মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে জরুরি। জনবান্ধব নেতা মাহমুদ হোসেনকে বাদ দিয়ে অজনপ্রিয় কাউকে প্রার্থী করা হলে তা বিএনপির জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে।”
নেতাকর্মীরা সতর্ক করে বলেন, “ভুল প্রার্থীর মনোনয়নে নির্বাচনে ভরাডুবির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তাই এখনই সময় পুনর্বিবেচনার। দলকে বাঁচাতে হলে, জনগণের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে।”
তারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান, স্থানীয় তৃণমূলের মতামত শুনে সিদ্ধান্ত নিতে, যাতে দলের ভিত মজবুত হয় এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি শক্ত অবস্থানে যেতে পারে।