ভাণ্ডারিয়ায় সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে কলম বিরতি ও মানববন্ধন

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় সাংবাদিক তুহিন হত্যাকারিদের বিচার দাবিতে কলম বিরতি ও মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে স্থানীয় প্রিন্ট ও ইকট্রেনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা। আজ রবিবার (১০ আগস্ট) বিকেলে ভাণ্ডারিয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শহরের রিজার্ভ পুকুর পাড় শহীদ মিনার সম্মূখের সড়কে ঘন্টব্যাপী অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে ভাণ্ডারিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ নেন। এসময় গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিনকে জবাই করে হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার সহ দেশব্যাপী সাংবাদিক নিপীড়ন বন্ধ ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।
শেষে ভাণ্ডারিয়া প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি এস.এম. রিয়াজ মাহামুদ মিঠুর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিলন, সাংবাদিক এইচ.এম. জুয়েল, মোঃ সামসুল ইসলাম আমিরুল, মোঃ শাহজাহান, মোঃ এনামুল কবির সোহেল সরদার, টি.এম. মনোয়ার হোসেন পলাশ, মোঃ শহিদুল ইসলাম মল্লিক, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ শহিদুল ইসলাম, বক্তারা বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের পূর্বক হত্যাকারিদের অবিলম্বে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যা বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকদের নামে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সরকারের কাছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জোর দাবি জানিয়ে বক্তার আরও বলেন,একটি অপশক্তি সাংবাদিকদের স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না।