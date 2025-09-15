ভাণ্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীর প্রথম ক্লাস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ শাহাবুদ্দিন কামিল মাদ্রাসায় আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) শ্রেণীর প্রথম ক্লাস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে মাদ্রাসা মিলনায়নে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সহ সভাপতি আ. মান্নান হাওলাদার এর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম খান, গভনিং বডির সদস্য মো. আমির হোসেন, সিকদার জাকির হোসেন বাচ্চু, আবুল কালাম মলাদ জোমাদ্দার, আল আমিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক মো. বশির উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য টি এম মনোয়ার হোসেন পলাশ, সহকারী মৌলভী ফারিহা। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মো. ফারুক হোসাইন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রভাষক মো. সানা উল্লাহ।
আলিম শ্রেণীর প্রায় ১শ শিক্ষার্থী ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গভর্নিং বডির সদস্য মো. ফিরোজ আলম, শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য মো. মাহবুবুর রহমান,সহকারী শিক্ষক মো. মাফুজুর রহমান প্রমূখ।