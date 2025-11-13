ভাতিজার বাঁশের লাঠির আঘাতে চাচা খুন

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ১২নং আছিম পাটুলী ইউনিয়নের জঙ্গলবাড়ি চকপাড়া গ্রামে ভাতিজার বাঁশের লাঠির আঘাতে চাচা নিহত হয়েছেন। চাচা কবির হোসেন (৩০) কে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যায়। ভাতিজা আরিফ (২০) গা ঢাকা দিয়েছে।
স্থানীয়রা জানায়, মৃত হাসেন আলীর ছেলে কবির হোসেন তার বাড়ির পাশে জনৈক মুছা’র ফিসারিতে কাজ করে। খোকা মিয়ার ছেলে আরিফের চলাফেরা ছিল উল্টা পাল্টা। এ অবস্থায় আরিফ সর্তক করে খোকা বিষয়টি অবহিত করে। এতেই ক্ষোভ বাড়ে আরিফের। গতকাল বুধবার (১২নভেম্বর) বিকাল ৫টার দিকে চাচার সাথে ফিসারির পাড়ে কথা কাটাকাটি হয় ভাতিজার। এক পর্যায়ে ভাতিজার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে চাচার মাথায় আঘাত করে। এতে চাচা ফিসারিতে পড়ে যায়। পরিবারের অন্যরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতলে নিয়ে ভর্তি করে। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।
থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান জানান, পারিবারিক দ্বন্দ্বে ঘটনাটি ঘটেছে। এরপর থেকে ভাতিজা পলাতক রয়েছে। ভাতিজার চলাফেরা ছিল বিপথগামীদের সাথে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।