ভান্ডারিয়ায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জুয়েল মৃধার মুক্তির দাবীতে আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয়বাদী ছাত্রদল ভান্ডারিয়া উপজেলা শাখার উদ্দ্যেগে ভান্ডারিয়া পৌর শহরের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ভান্ডারিয়া উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়াজুল ইসলাম শাহীরাজ এর নেতৃত্বে স্থানীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে এক সমাবেশঅনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তব্য রাখেন ভান্ডারিয়া উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল ইসলাম মৃধা,মোঃ ইব্রাহীম হোসেন হিরন,পৌর ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ মাহিম হোসেন, ধাওয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ আলিম বিশ্বাস,ছাত্রদল নেতা মোঃ রাকিব,মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ রিয়াদুল ইসলাম।
প্রকাশ থাকে যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে তার বিরুদ্ধে থাকা ৫৭টি মামলার মধ্যে ২০১৫ সালে অবরোধকালীন সময়ে বংশাল থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের সাজা দেন আদালত। গত ২৪ আগষ্ট রবিবার সকালে ঢাকার সি এম এম আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তার জামিন না মঞ্জুর কারাগরে প্রেরণ করেন আদালত।