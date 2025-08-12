ভান্ডারিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত

“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি বহুজাতিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি” এই প্রতিপাদ্য-এ পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য যুব র্যালী আলোচনা সভা,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান,শপথ পাঠ,যুব ঋণের চেক, প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে সনদ ও ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। ভান্ডারিয়া উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দিবস টি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার (১২ আগষ্ট) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ আজমল হোসেন এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভান্ডারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক রেহেনা আক্তার।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ শাহিন শরীফ,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ শিল্পী হালদার, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শিকদার জাকির হোসেন বাচ্চু, উপজেলা ক্রীড়া পরিষদের সদস্য তালুকদার আহমেদ মারুফ,যুব সংগঠক মোঃ কামাল হোসেন, নাসরিন সুলতানা রজি প্রমুখ।
পরে স্থানীয় ০৭ উদ্যোক্তাদের মাঝে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ০৭ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।