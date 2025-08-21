ভান্ডারিয়ায় মানবিক ইউএনও রেহেনা আক্তার

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রেহেনা আক্তার। তিনি প্রায় তিন মাস পূর্বে ভান্ডারিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।
এ অল্পসময়ের মধ্যে তিনি একজন মানবিক মানুষ হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছেন।
বিভিন্ন সময় হতদরিদ্র-অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন একাধিকবার।
তিনি ভান্ডারিয়ায় যোগদানের আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সফলতার সাথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ উপজেলায় যোগদানের পর থেকে পাল্টে যাচ্ছে অনেক দৃশ্যপট।
বর্তমান সরকারের সকল কর্মকাণ্ড যথাযথ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। সার্বক্ষণিক সেবামূলক কাজ করে মানবিক ইউএনও হিসেবে উপজেলাবাসীর নিকট এ স্বল্পসময়ে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। সময় পেলেই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন পরিদর্শন সহ সাধারণ মানুষের কাছে ছুটে যান তাদের খোঁজ খবর নেন এবং পৌঁছে দেন সাধ্যানুযায়ী সহায়তা। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রবেশ করতে লাগে না কোন অনুমতি। ইচ্ছা করলে যে কেউ তার অফিসে বিনা-অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারেন।
বিভিন্ন কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ততার মাঝেও সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা মনযোগ দিয়ে শুনেন এবং যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি কিন্তু তাঁর চোখে মুখে নেই কোন বিরক্তির ছাপ।
পৌরসভার দর্শনীয় স্থান গুলোতে সুন্দর্য বর্ধনে নেয়া হয়েছে নানা ধরনের উদ্যোগ। জনসাধারণের কথা চিন্তা করে তিনি নিজেই সরজমিনে গিয়ে উপজেলার বিভিন্ন অবহেলিত রাস্তা ঘাট সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। ফুটপাত দখল,খাবার হোটেল,অবৈধ স্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রশংসা করে অনেকেই বলেন, শত বছর বেঁচে থাকুক মানবিকতার এমন মহৎ মানুষটি। ভান্ডারিয়ায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সহ বৃত্তি প্রদান করেন এবং অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন। এমন দৃষ্ঠান্ত রয়েছে অনেক।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রেহেনা আক্তার বলেন, মানবিক কাজ করে আমি তৃপ্তি পাই। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মী হিসেবে মানুষের দোরগোড়ায় যথাযথ সেবা পৌঁছে দেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমি প্রচেষ্ঠা করে যাচ্ছি মাত্র।
আমি সাকলের কাছে দোয়া এবং সহযোগিতা কামনা করছি।