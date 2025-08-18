ভান্ডারিয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ এর উদ্বোধন

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। “অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এই প্রতিপাদ্যে আজ সোমবার সকাল ১০ টায় উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়।
এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেহেনা আক্তার।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বিপ্লব, মৎস্য প্রতিনিধি জিয়া উদ্দিন, মাকছুদুর রহমান, মৎস্যজীবী মোঃ ফজলুল হক, মোঃ কামাল হোসেন প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বলেন, “মৎস্য খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিরাপদ ও টেকসই মাছ উৎপাদনে খামারিদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।”
এসময় মৎস্য খাতে বিষেশ ভুমিকা রাখায় জিয়া উদ্দিন কে ক্রেষ্ট প্রধান করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ পুকুরের খাচায় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।
মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, পরামর্শ প্রদান, মাছের পোনা অবমুক্তকরণসহ নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।