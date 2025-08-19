ভারতীয় পেঁয়াজের প্রভাব পড়েছে হিলির খুচরা বাজারে

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করেছে। আমদানিকৃত ভারতীয় পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে।
এদিকে, বাজারে কমেছে দেশি পেঁয়াজের দাম। পাঁচ টাকা কমে এই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা কেজিতে।
প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয় গত রোববার (১৭ আগস্ট)। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তিনটি ট্রাকে ৯০ মেট্রিক টন ভারতীয় পেঁয়াজ বাংলাদেশে প্রবেশ করে বলে স্থানীয় আমদানিকারকেরা জানিয়েছেন।
ব্যবসায়ীরা জানান, ভারত থেকে নিয়মিত পেঁয়াজ আসতে থাকলে বাজারে এই খাদ্যপণ্যটির দাম আরো কমে যাবে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় হিলি বন্দর বাজার ঘুরে জানা যায়, ভারত থেকে আমদানিকৃত পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৪৮ টাকা কেজি দরে। খুচরা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি হিসেবে। ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির প্রভাবে কমেছে দেশি পেঁয়াজের দাম। ৭০ টাকার পেঁয়াজ খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা কেজি দরে। দেশি পেঁয়াজ ৬২ টাকা কেজি দরে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে।
হিলি বাজারে পেঁয়াজ কিনতে আসা আব্দুল খালেক বলেন, “কিছুদিন আগেও খুচরা বাজারে প্রতিকেজি দেশি পেঁয়াজ ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। ভারতীয় পেঁয়াজ আসার পর দাম কমে এখন দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা কেজি দরে। ভারতীয় পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে।”
হিলি বাজারে সবজি ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ বলেন, “ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির খবরে দেশি পেঁয়াজের দাম অনেকটা কমে গেছে। বর্তমান দেশি পেঁয়াজ ৬২ টাকা পাইকারি কিনে তা খুচরা বিক্রি করছি ৬৫ টাকা কেজি হিসেবে। আবার ভারতীয় পেঁয়াজ ৪৮ টাকা পাইকারি কিনে তা ৫০ টাকা খুচরা বিক্রি করছি।”
হিলি বাজারের পাইকারি পেঁয়াজ ব্যবসায়ী শাহাবুল ইসলাম বলেন, “দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণে সরকার পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে। সাড়ে ৫ মাস পর গত রবিবার ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। যে কারণে খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজের দামও কমে গেছে। আমরা দেশি পেঁয়াজ ৬২ টাকা কেজি পাইকারি বিক্রি করছি। আশা করছি ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি স্বাভাবিক থাকলে দাম আরো কমে যাবে।”
সর্বশেষ গত ২ মার্চ হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। এরপর দেশি পেঁয়াজের দাম কম ও ভারতীয় পেঁয়াজের চাহিদা কমে যাওয়ায় আমদানিকারকেরা ভারত থেকে আর পেঁয়াজ আমদানি করেননি। সম্প্রতি দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানিকারকেরা পেঁয়াজ আমদানির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। পরে পাঁচ আমদানিকারককে ১৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। রোববার তিনটি ট্রাকে ৯০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বাংলাদেশে ঢুকেছে।
ঢাকাপ্রতিদিন /এআর