ভিন্নমাত্রা লেখক সম্মাননা পেলেন লায়ন গনি মিয়া বাবুল

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও লেখক লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল ‘ভিন্নমাত্রা লেখক সম্মাননা-২০২৫’ এ ভূষিত হয়েছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ভিন্নমাত্রা প্রকাশনীর চেয়ারম্যান কবি মাসুম বিল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এই সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করেন।
উল্লেখ্য যে, ভিন্নমাত্রা প্রকাশনী থেকে ২০২৫ সালে প্রকাশিত ৫০টি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ও বর্ষসেরা লেখক অ্যাওয়ার্ড, কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্যে স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল গত ২৯ আগস্ট (শুক্রবার) ঢাকার উত্তরাস্থ ক্যামব্রিয়ান কলেজ মিলনায়তনে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি অধ্যাপিকা আঙ্গুরা খাতুন, প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। প্রধান আলোচক ছিলেন সাবেক তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দীদার বখ্ত। এই অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা লেখক হিসেবে লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল-কে ‘ভিন্নমাত্রা লেখক সম্মাননা-২০২৫’ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। কাজেই আজ ভিন্নমাত্রা প্রকাশনীয় থেকে ২০২৫ সালে প্রকাশিত কাব্য কুঞ্চে দশ গ্রন্থ উপলক্ষে তাকে উক্ত সম্মাননা স্মারক, সনদপত্র প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত উত্তরীয় তাকে পরিয়ে দেয়া হয়।
উল্লেখ্য যে, লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল ৮০’র দশক থেকে জাতীয় সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ও কলাম লিখে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোটদের শিক্ষামূলক ছড়া ও গল্প, শুভ্রতা চলে গেছে নীড়ে, একটি কবিতা, ভালোবাসতে বাসতে, সিডর বিধ্বস্ত বকুলতলা, নীলজলে প্রেম, একটি বক্তৃতার পংক্তিমালা, নবম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা সহায়ক বই, কিছু কথা, কৃষি ডিপ্লোমা ভর্তি সহায়ক বই উল্লেখযোগ্য।
লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল ১৯৭১ সালের ৬ মে গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের টেপিরবাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ ইসমাইল হোসেন এর ঔরসে ও মহীয়সী নারী আয়েশা খাতুন এর গর্ভের গৌরবান্বিত সন্তান তিনি। তাঁর নিজ এলাকায় তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুলকলেজ, শিশু গণশিক্ষা কেন্দ্র, পাঠাগার প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।
তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে সাংবাদিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তার রয়েছে বিশেষ অবদান। তিনি গাজীপুর জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা, গাজীপুর প্রেসক্লাবের অন্যতম দাতা সদস্য, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সাথে তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। তিনি এই সংস্থার কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি, স্থায়ী পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন সময়ে প্রশংসার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিরাপদ নিউজের যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ এর সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর যুগ্মমহাসচিব হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন যাবত প্রশংসার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কবি সংসদ বাংলাদেশ-এর সাথে প্রায় ২৫ বছর যাবত নিরলসভাবে কাজ করে আসছেন। তিনি বর্তমানে কবি সংসদ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতিপূর্বে তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কবি সংসদ বাংলাদেশের স্থায়ী পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি কবি সংসদ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি পদে স্বীয় দায়িত্ব প্রশংসার সাথে পালন করেছেন। পরবর্তীতে ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিনি কবি সংসদ বাংলাদেশের স্থায়ী পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লেখক উন্নয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ও প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
তিনি সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেলভিন জোন ফেলো- এমজেএফ সম্মাননা পদকসহ শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে দুই শতাধিক সম্মাননা পদকে ভূষিত হয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারে তার রয়েছে বিশেষ অবদান। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে কাজ করার পাশাপাশি অসহায় মানুষের সহায়তায় তিনি নিরলসভাবে কাজ করে আসছেন। তিনি উক্ত সম্মাননায় স্মারকেভূষিত হওয়ায় বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।