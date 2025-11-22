রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ পূর্বাহ্ন
ভুমিকম্পে পঞ্চবটী – মুক্তারপুর ফ্লাইওভারের পিলারে ফাটল, জনমনে আতংক

মাহফুজ জাহিদ 
শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫, ১১:০১ অপরাহ্ন

তিন দফায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ভুমিকম্প হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০:৩৮ মিনিটে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভুমিকম্প অনুভুত হয়।এতে ১১ জনের প্রাণহানি ও শতাধিক মানুষ আহতের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে বহুতল ভবনে ফাটল ও পুরাতন ভবন ধ্বসের ঘটনা ঘটেছে।রেশ না কাটতেই শনিবার দুইবার ভুমিকম্প অনুভুত হয়। যদিও শুক্রবারের চেয়ে শনিবারে মৃদু কম্পন হয়েছে। রাজধানীর নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জেও ভুমিকম্পে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। রূপগঞ্জে দেওয়াল ধ্বসে শিশু নিহত হয়েছে। পাশাপাশি ভবন ও বিভিন্ন স্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ না হলেও প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

এদিকে নির্মানাধীন পঞ্চবটি-মুক্তারপুর দ্বিতল সড়কের পিলারের উপরের অংশে ফাটলের খবর ছড়িয়ে পড়লে সদর উপজেলার কাশিপুর মুন্সিবাড়ি এলাকায় স্থানীয়দের মাঝে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

শনিবার (২২ নভেম্বর)সকালে ফ্লাইওভারের ৭৪, ৭৫ ও ৭৭ নম্বর পিলারের ব্লকে ফাটল দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগে পিলার স্বাভাবিক ছিল, ভূমিকম্পের পরপরই উপরের অংশে স্পষ্ট ফাটল দেখা যায়। তবে পিলারের নিচের অংশ একেবারেই অক্ষত রয়েছে ।এ বিষয়ে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ।

তবে কয়েকজন শ্রমিক জানান, ভূমিকম্পের আগ পর্যন্ত পিলারটিতে ফাটলের কোনো চিহ্ন ছিল না।ফাটলটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং দ্রুত মেরামতের প্রয়োজন আছে কি না তা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দেখবেন।

এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর একনেক সভায় এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ২ হাজার ২৪২ কোটি ৭৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।
প্রকল্পটি জিওবি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

এলাকাটি শিল্পএলাকা হওয়ায় প্রতিদিন হাজারো মানুষ এই সড়ক ও ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে যাতায়াত করেন। এমন অবস্থায় সাধারণ পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা দেখা গেছে।

এ বিষয়ে পঞ্চবটি-মুক্তারপুর ফ্লাইওভারের প্রকল্প কর্মকর্তা মো. ওহিদুজ্জামান বলেন, ফ্লাইওভারে কোথাও ফাটল ধরেনি। ফ্লাইওভারের নিচে ব্লক গুলোর চলটি (আস্তরণ) উঠে গেছে। তারপরও আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক মো রায়হান কবির জানান, পিলারের ব্লকে ফাটলের বিষয়ে দ্রুত ব্যাবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।


