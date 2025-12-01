ভুয়া অডিও প্রচারের অভিযোগে বিএনপি নেতা হান্নানের সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার পাকুল্লা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান (বাটালু) তার কণ্ঠ নকল করে ভুয়া অডিও তৈরি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় সোনাতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, পাকুল্লা ইউনিয়নের বাসিন্দা রাশেদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি কুচক্রী মহল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার কণ্ঠ নকল করে একটি ভুয়া ফোনালাপ তৈরি করেছে। উক্ত অডিওতে তার সঙ্গে মাজেদুর রহমান জুয়েলের কথোপকথন দেখানো হলেও বাস্তবে এ ধরনের কোনো আলাপ কখনোই হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।
এম এ হান্নান অভিযোগ করে বলেন, তাকে ও তার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এই অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত অপপ্রচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র।
তিনি আরও বলেন, একটি মহল পরিকল্পিতভাবে তাকে অপরাধী হিসেবে সমাজের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে, যা তার ব্যক্তিগত সম্মান ও রাজনৈতিক মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই ধরনের নোংরা ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
সংবাদকর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে এম এ হান্নান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া ও প্রযুক্তিনির্ভর বিকৃত অডিও যাচাই-বাছাই ছাড়া যেন কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচার না করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, প্রকৃত সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে ভুয়া অডিও প্রচারের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা জরুরি।