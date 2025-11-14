ভৈরবে জাতীয় নাগরিক পাটি এনসিপি’র কার্যালয় উদ্বোধন

উদ্দীপনা মুখর পরিবেশে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে উদ্বোধন হয়েছে জাতীয় নাগরিক পাটি এনসিপির উপজেলা কার্যালয়। আজ শুক্রবার(১৪ নভেম্বর) বিকালে ভৈরব বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, কিশোরগঞ্জ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শরীফুল হক জয়, রিসান কবির শায়ক,বাজিতপুর উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয় জাহাঙ্গীর আলম মান্না, কিশোরগঞ্জ জেলা যুব শক্তির আহ্বায়ক মানিক মিয়া, বেলাব উপজেলা এনসিপির প্রধান সম্বনয়ক মোজাম্মেল হক মারজান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ জুবায়ের ‘মাতা এবং শহীদ কবিবের স্ত্রী সহ আরো অনেকেই।
এসময়, কিশোরগঞ্জ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শরীফুল হক জয় বলেন, জাতীয় নাগরিক পাটি জনগণের অধিকার-ন্যায় বিচার ও উন্নয়নের রাজনীতি বিশ্বাস করে। ভৈরবে মানুষের দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা দূর করে তাদের উন্নয়নে পাশে থাকবে এনসিপি। আমরা সৎ দেশ প্রেমিক ও সাহসী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চাই যারা জনগনের সেবাকে রাজনীতির মূল লক্ষ হিসাবে গ্রহন করবে। অনুষ্ঠান শেষে, অতিথিরা, ফিতা কেটে কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এবং দেশ ও দলের অগ্রগতি কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।