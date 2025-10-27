ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত

বন্দর নগরী ভৈরবকে উপজেলা থেকে দেশের ৬৫ তম জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলপথ অবরোধ বিক্ষোভ করছে স্থানীয় ছাত্র জনতা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দিকে ভৈরব জংশন স্টেশনে তারা নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেন থামিয়ে লাল কাপড় উড়িয়ে ১ ঘন্টা ২০মিনিট ধরে ট্রেনটি থামিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভৈরবকে উপজেলা থেকে জেলা ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসলে সরকার তা বাস্তবায়ন করছে না।
এরই প্রতিবাদে তারা রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালন করছে। আবরোধের কারণে ভৈরবে জংশনের থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট ও কিশোরগঞ্জ -ঢাকা রোডে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। পরে, ১১ টা ৪২ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে যায়। বর্তমানে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। অবরোধ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম , পৌর বিএনপির সভাপতি হাজী শাহিন, ছাত্র নেতা জাহিদুল, মাওলানা শাহরিয়ার, গোলাম মহিউদ্দিন-সহ আরো অনেকেই। এসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, ভৈরব একটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল শিল্প শিক্ষা ও বাণিজ্যির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ভৈরব কে জেলা ঘোষণা করা অতি জরুরী।