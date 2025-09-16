ভৈরবে ডাঃ মমতাজ বেগম ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

এম. এ. বাকী বিল্লাহ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ :
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অবস্থিত ডাঃ মমতাজ বেগম ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) দিনব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, তিন ম্যাচের প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও কেরাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি বলেন, “ডাঃ মমতাজ বেগম ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি উচ্চশিক্ষা বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠবে। কেবল একাডেমিক উৎকর্ষ নয়, শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আজকের এই আয়োজন সেই বার্তারই বহিঃপ্রকাশ।” এরপর অনুষ্ঠিত হয় তিন ম্যাচের প্রীতি ক্রিকেট সিরিজের শেষ ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি হয় মেঘনা স্ট্রাইকারস ও ব্রক্ষ্মপুত্র টাইটান্স। সিরিজে মেঘনা স্ট্রাইকারস জয়ী হয় এবং ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের রফিকুল ইসলাম মারুফ। তিনটি ম্যাচেই আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ফার্মাসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এএফএম নাজমুস সাদাত।
দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কেরাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন বিবিএ বিভাগের শিক্ষার্থী সানজানা সাধিকা। বিকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেয়া হয়। উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ এইচ বি এম ইকবাল – এর পক্ষ থেকে জাভেদ ওমর কবির, জিল্লুর রহমান প্রিমিয়ার ব্যাংক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মো. শরীফ আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ফার্মাসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এএফএম নাজমুস সাদাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মো. জাকির হোসেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিবিএ বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ।