ভৈরবে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) উপজেলা প্রশাসনের হল রুমে ভৈরব উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক শবনম শারমিন -এর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, আগামী ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে ভৈরব উপজেলার সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও পানাউল্লাহচর বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সকালে সরকারি ও বেসরকারি সকল দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ সরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করন, ৩১ বার তোপধ্বনি, ভৈরব দূর্জয় স্মৃতি স্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ভৈরব পৌর স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।
এ সময়, ভৈরব উপজেলা নির্বাহী অফিসার. শবনম শারমিন বলেন, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতার সেই সকল অকুতোভয় সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা কখনো ভুলবো না। এর সাথে ২৪ এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা নতুন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেয়েছি। তাদের এই ত্যাগ ইতিহাসের পাতায় লিখা থাকবে। এতে, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি এ.এইচ.এম আজিমুল হক, এর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন, ভৈরব থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার ফুহাদ লোহানী , উপজেলা প.প কর্মকর্তা ডা. কিশোর কুমার ধর, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল হক, যুগ্ম -আহ্বায়ক বাহার উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম পৌর বিএনপির সভাপতি হাজী মোঃ শাহীন সাধারণ সম্পাদক, ভিপি মজিবুর রহমান-সহ আরো অনেকেই , এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।