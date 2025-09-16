ভৈরব চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ‘র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় পৌর শহরের বন্দর নগরী ভৈরব সরকারি কে.বি.পাইলট মডেল হাই মাঠে এ কোরআন তেলাওয়াত, স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এ সাধারণ সভার অনুষ্ঠানিকতার উদ্ধোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক শবনম শারমিন।উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ শরীফুল আলম( সিআইপি) ,ভৈরব চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলহাজ্ব জাহিদুল হক জাবেদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (ভৈরব-কুলিয়ারচর সার্কেল) নাজমুস সাকিব,উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এইচ.এম আজিমুল হক, ভৈরব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার ফুয়াদ রুহানী,ভৈরব উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ভৈরব পৌর বিএনপির সভাপতি সাবেক মেয়র হাজী মোঃ শাহীন সাধারণ সম্পাদক ভিপি মজিবুর রহমান,প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতা, চেম্বার সদস্য সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত সভার প্রস্তাব পাঠ ও অনুমোদন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাৎসরিক নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন করা হয়।
এসময় প্রধান অতিথি ‘র বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ শরীফুল আলম( সিআইপি) বলেন,আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি মজবুত থাকে তাহলে আমরা শস্যক্ষেত্রে স্বাবলম্বী থাকবো। development হবে, কর্মসংস্থান হবে, শিল্পায়ন হবে। কিশোরগঞ্জ জেলার অর্থনীতিতে যে রেভিনিউ এর বিষয়টা আমি আগেও বলেছি আজকেও বলছি ভৈরব থেকেই রেভিনিউ টা আর্ন করে। ব্যবসায়ী বান্ধব সরকার না হলে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে না। সবাই মিলে আমাদের এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে পর্যায়ক্রমে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক পেশার মানুষ আপনারা আপনাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন।
তরুণ প্রজন্মের এই যে আত্মত্যাগ এবং আমাদের রাজনীতিবিদদের যে প্রয়াস সবকিছু ঐক্যবদ্ধ করে সামনে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে এই জায়গায় যারা সচেতন ব্যক্তিবর্গ আছেন ব্যবসাহীগণ আছেন সকলের কাছে_____ সামনে সুযোগ আসতেছে আমরা বিশ্বাস করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের নির্বাচন হবে এবং আগামী কিছুদিনের মাঝে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায় আমি কথা দিলাম ভৈরব শহর রক্ষা বাদ দিতে যা কিছু করা প্রয়োজন আমি সে কাজটা করব। পরে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে, সম্মানিত চেম্বার সদস্যবৃন্দদের সাধারণ আলোচনা ও উন্নয়ন প্রস্তাব, চেম্বারের সকল সম্মানিত সদস্যদের সম্মানে সম্মাননা স্মারক প্রদান, এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।