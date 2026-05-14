ভোক্তা অধিকারের অভিযানে চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মাওয়া বাজারে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে চার ব্যবসায়ীকে ২৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের জেলা সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
রাবেয়া ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির জন্য প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করায় ফার্মেসির মালিক মোজাফফর আহমেদ কে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
একই বাজারের উর্মি স্টোরে পণ্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা দোকানে প্রদর্শন না করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করায় দোকানি মোহাম্মদ রাসেলকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ইসলাম সুইটমিটে দই, রসমালাই, ঘি এর মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না করে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করায় দোকান টির মালিক মোহাম্মদ হারুন শরীফকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বেলাল হোটেলে একই ফ্রিজে কাঁচা মাছ মাংস ও রান্না করা খাবার একত্রে উন্মুক্ত ভাবে সংরক্ষণ করায় হোটেল মালিক মোহাম্মদ বেলাল হোসেনকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন পদ্মা সেতু উত্তর থানা পুলিশের একটি দল। অধিদপ্তরের জেলা সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ জানান, মাওয়া বাজারের বিভিন্ন ফার্মেসি, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী দোকান মনিটরিং করে যার ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছি। আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বক্তাদের স্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে।