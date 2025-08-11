বৃহস্পতিবার, ১৪ অগাস্ট ২০২৫, ০১:৪২ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
“তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে তামাক কোম্পানির মতামত গ্রহণযোগ্য নয়” জিয়ার মাজারে ড্যাবের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধাঞ্জলি টাঙ্গাইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিএনপি নেতা আজগর আলীসহ ৩৪ জন গ্রেফতার লালমনিরহাট সীমান্তে ৯ জনকে পুশ ইন বগুড়ায় টিএমএসএসের উদ্যোগে হেম গ্র্যান্ড সেক্টরের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তায় পানি বৃদ্ধি,লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চলে তৃতীয় দফায় বন্যা সদরপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বৃদ্ধ ঘরের মাঠে মুরাসের কাছে হারল আবাহনী সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করে ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তি মাশরুম রান্নার আগে যা জানা জরুরি হার্টের রিংয়ের নতুন দাম কার্যকর ১ অক্টোবর থেকে নড়াইলে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু চলে গেলেন ‘দেবদাস’ খ্যাত অভিনেত্রী শেখ হাসিনার আইনজীবী হতে আবেদন, নাকচ করলো ট্রাইব্যুনাল অবৈধ সম্পদ অর্জন : স্ত্রীসহ সাবেক সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা বিপ্লবের প্রবাদ পুরুষ ফিদেল কাস্ত্রোর ৯৯তম জন্মদিন আজ কাপ্তাইয়ে যুবদলের লিফলেট বিতরণ ও সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত ইন্দুরকানীতে জাতীয় যুব দিবস পালিত ভান্ডারিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত রাঙামাটির ভূষণছড়ায় বিজিবির উদ্যোগে জেনারেটর, টিন, সিমেন্ট, সোলার প্যানেল বিতরণ এবং আর্থিক অনুদান প্রদান ‎রাজশাহী দূর্গাপুরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৫ পালিত সালথায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল গ্রেপ্তার নান্দাইলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে র‌্যালি ও আলোচনা সভা মুন্সিগঞ্জে পাইপগান ও কার্তুজসহ যুবক গ্রেপ্তার- ২ বেলকুচিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত সাতক্ষীরায় জামায়াতের উদ্যোগে যুব দিবস পালিত নওগাঁর রাণীনগরে সিনজেনটার ডিলার পয়েন্টের উদ্বোধন ও রিটেইলার সমাবেশ অনুষ্ঠিত নবীনগরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন কুড়িগ্রামে উৎসব মুখর পরিবেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত
/ রংপুর

ভোগডাঙ্গা মডেল কলেজ আলোর বাতিঘর

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫, ১০:৫১ অপরাহ্ন

কুড়িগ্রামের ভোগডাঙ্গা মডেল কলেজটি আলোর বাতিঘর। দৃষ্টি নন্দন পরিবেশে প্রশাসনিক কার্যক্রম ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। সদ্য এমপিও ভুক্ত এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ দবির উদ্দিন সহ সকল শিক্ষক, কর্মচারীর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
কুড়িগ্রাম জেলা শহরের ছয় কিঃমিঃ দুরে কুড়িগ্রাম – ভূরুঙ্গামারী সড়কের পাশে ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের পাটেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় ২০০১ ইং সালে স্থাপিত হয় ভোগডাঙ্গা মডেল কলেজ। স্থানীয় শুধি সমাজের উদ্যোগে কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও আলোর মুখ দেখাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় অধ্যক্ষ সহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারিদের। কলেজ প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর কারিগরি শাখার এমপিও হলেও দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে থাকে জেনারেল শাখার এমপিও ভুক্তি । তার পরেও হাল না ছেড়ে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যান শিক্ষক -কর্মচারীরা। অবশেষে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই যুগ পর জেনারেল শাখাও এমপিও ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসা ও কারিগরি শাখায় প্রায় চার শত জন শিক্ষার্থী পড়ছে।

কলেজে চাকুরি করছেন ষাট জন শিক্ষক -কর্মচারী। এর মধ্যে এখনো এমপিও ভুক্ত হতে পারেনি ১১ জন শিক্ষক – কর্মচারী। তারা হলেন ইতিহাস বিষয়ের মোঃ নুরনবি সরকার, হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সুমন কুমার রায়, ইংরেজি বিষয়ের শফিকুল ইসলাম,পর্দাথ বিজ্ঞানের মোঃ নুরনবি মিয়া,শরীরচর্চা শিক্ষক আব্দাহিয়ুর রহমান, প্রর্দশক পদে শাহ আলম ও মফিদুল রহমান, ল্যাব সহকারী মাঈদুল ইসলাম, পিয়ন সাইদুর রহমান, অফিস সহকারী মনির হোসেন ও আয়া বেনোয়ারা বেগম। নন এমপিও শিক্ষক -কর্মচারী বলেন,দীর্ঘ দিন কলেজ নন এমপিও ভুক্ত থাকার পরেও আমরা কলেজ নিয়মিত করেছি।

কলেজ সবে মাত্র এমপিও ভুক্ত হয়েছে আমরাও এক সময় এমপিও ভুক্ত হবো। কলেজের শিক্ষার্থী মনিরা,সুমাইয়া,রুহুল আমিন,রিশাদ জামান বলে,আমাদের কলেজের লেখা পড়ার মান অনেক ভালো। স্যারেরা আমাদের অনেক ভালো করে বুঝান। অধ্যক্ষ স্যার সহ সকল স্যার- ম্যাডামদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। অধ্যক্ষ মোঃ দবির উদ্দিন বলেন,কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে নন এমপিও ভুক্ত থাকার পরেও সকলের প্রচেষ্টায় কলেজটি বীরদর্পে টিকে ছিলো। আমাদের বড় সার্থকতা হলো আমরা এই এলাকায় একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছি।


এই বিভাগের আরো খবর
কুড়িগ্রামে উৎসব মুখর পরিবেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত
‎মিঠাপুকুরে স্কুলছাত্রীকে যৌন নির্যাতন,অতঃপর থানায় অভিযোগ
‎মিঠাপুকুরে সীমিত পরিসরের বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে লালমনিরহাটে সাংবাদিকদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত
নাগেশ্বরীর কচাকাটায় জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আহত- ১৪;থানায় অভিযোগ
কুড়িগ্রাম-১ আসনে গণসংযোগ চালাচ্ছেন সাবেক ছাত্র নেতা ডাঃ মোঃ মাহফুজার রহমান মারুফ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin