ভোটের আগে সমান সুযোগ নিশ্চিতের দাবি জামায়াতের, শ্রীপুরে মানববন্ধন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা নুরুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. আবুল কালাম আজাদ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা জামায়াতের আমির ও গাজীপুর-৩ আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির প্রার্থী ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, “আগামী জাতীয় নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি। নির্বাচন অবশ্যই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে এবং পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে হতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।”
তিনি আরও বলেন, “সরকারের দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার রক্ষায় জামায়াত ঘোষিত পাঁচ দফা বাস্তবায়ন সময়ের দাবি।”
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা সেক্রেটারি ডা. জসিম উদ্দিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আফজাল হোসেন খান, পৌর জামায়াত আমির ডা. আনিসুজ্জামান, গাজীপুর ইউনিয়ন সভাপতি আইয়ুব আলী, বরমী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আমিনুল ইসলাম, গোসিঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি আবু সাঈম খান, প্রহলাদপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা সুলাইমান হোসাইন, তেলিহাটি ইউনিয়ন আমির মাওলানা জুবায়ের সরকার এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপজেলা সভাপতি মো. হাবিবুর রহমান।
বক্তারা বলেন, নির্বাচনে সব দলের জন্য সমান সুযোগ না থাকলে গ্রহণযোগ্য ভোট আয়োজন সম্ভব নয়। তারা পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানান এবং দাবি আদায়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।