ভোলার লালমোহনে চিত্রা হরিণ উদ্বার

ভোলার লালমোহনে প্রায় ৩০ কেজি ওজনের একটি চিত্রা হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে অতিবৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে হরিণটি মেঘনা নদী থেকে ভেসে মঙ্গলসিকদার বাতিরখাল এলাকার নদীরপাড়ে আসে। এ সময় উৎসুক জনতা হরিণটিকে দেখে ধাওয়া দেয়। হরিণটি তখন দেখবিদিগ ছুটিছুটি করতে থাকে। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনতা হরিণটিকে ধরার পর এলাকার সাবেক ইউপি মেম্বার মো. ইউসুফ মিয়া হরিণটির ব্যাপারে থানায় খবর দিলে লালমোহন থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
এ ব্যাপারে লালমোহন থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, অতি জোয়ারের পানিতে হরিণটি লোকালয়ে চলে আসে। খবর পেয়ে লালমোহন থানা পুলিশ হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আমরা বন বিভাগের কর্মকর্তাদের খবর দিয়েছি। বনবিভাগের কর্মকর্তারা আসলে হরিণটিকে তাদের দায়িত্বে দেয়া হবে এবং তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।