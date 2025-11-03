ভোলা-৩ আসনে বিএনপি’র প্রার্থী মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন 

ভোলা-৩ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপির) মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভোলা-৩ আসনে মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম এর নাম ঘোষণা করেন।
এদিকে ভোলা-৩ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় লালমোহন-তজুমদ্দিনে দলের নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক আনন্দ, উল্লাস করতে দেখা যায়।
এই খবর কে ঘিরে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। ইতোমধ্যে মেজর হাফিজ উদ্দিনের ছবি সংবলিত সন্তোষ প্রকাশের খবর টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অসংখ্য নেতাকর্মী স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে মতামত প্রকাশ করেন ফেসবুকে।
উল্লেখ্য, ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) আসন থেকে ছয়বার সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া তিনি ৩টি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।