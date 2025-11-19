মতলবের ক্ষুধে ফুটবলার সোহানের স্বপ্নপূরণে পাশে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার পাঁচআনী গ্রামের ক্ষুধে ফুটবলার সোহান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদা কুলসুম মনি।
গতকাল মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর)বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের আগে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন ফুটবলার সোহান। চাঁদপুরের মতলবের ৫ বছরের প্রতিভাবান ফুটবলার সোহান স্বপ্ন দেখছে বড় কিছু করার যেন চাঁদকে ছুঁয়ে দেখার মতোই বিস্ময়কর সেই স্বপ্ন। সুযোগ ও পরিসরের ঘাটতি তাকে থামাতে পারেনি। অল্প বয়সেই অসাধারণ ফুটবল দক্ষতা দেখিয়ে দেশের মানুষের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে এই ক্ষুদে প্রতিভা। তার সম্ভাবনা নজরে আসে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদেরও। সোহানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) সোহানকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যবস্থা করে দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। সৌজন্য সাক্ষাতে সোহানের অনাগত উজ্জ্বল দিনের জন্য শুভকামনা জানিয়ে ফুটবল উপহার দেন উপদেষ্টা।
ছোট্ট ফুটবলার সোহান এখন পুরো দেশের আলোচনায়। পরিবার ও স্থানীয়দের প্রত্যাশাসোহান একদিন জাতীয় দলের নক্ষত্র হয়ে আলো ছড়াবে। বর্তমানে মতলবের মানুষের মুখে মুখে সোহানের গল্প, ছোট্ট বয়সেই যার স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলছে আকাশ। খালি পায়ে গ্রামের মাঠে বল নিয়ে তার খেলা দেখে মুগ্ধ লাখো মানুষ।সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর তার দায়িত্ব নিয়েছেন বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেএসপি স্কলারশিপ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। মঙ্গলবার ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সোহানকে ফুটবল উপহার দেন।
মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদা কুলসুম মনি জানান, সোহান ও তার বাবা গিয়েছিল যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে দেখা করতে। তারা সাক্ষাৎ করেছেন। উপদেষ্টা মহোদয় সোহানকে বল উপহার দিয়েছেন।