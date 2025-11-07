মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌর বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীর্ষের পক্ষে ভোট চেয়ে এবং ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (০৭ নভেম্বর) বিকেলে ছেংগারচর পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের কার্যালয় থেকে পৌর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূনরায় দলীয় কার্যালয় এসে শেষ হয়। এতে বিএনপি ও সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক অংশ নেন।
এরপর দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জল ফরাজী,সহ-সভাপতি বোরহান উদ্দিন ফরাজী, পৌর বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক কাউছার খান, মোঃ ডালিম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশরাফুল আলম সরকার, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার, বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ রাজন সিকদার, পৌর বিএনপি নেতা ফারুক ফরাজী, খোরশেদ আলম, পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, জাকির হোসেন জুয়েল, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মোঃ জাকির দর্জি, পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ রাজিব, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ সরকার, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, বিএনপি নেতা মোঃ ছনাউল্লাহ, মোঃ তোফায়েল, পৌর যুবলীগ নেতা মোঃ নুর নবী, মোঃ আরাফাত ফরাজী, রাজিব সিকদার, তুষার, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির, সহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য গত সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ঘোষণা করার থেকে উপজেলায় এবং ছেংগারচর পৌরসভায় উপজেলার নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করে। এসময় এমন খুশির খবরে আনন্দ মিছিলের পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করেন তারা। বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই এ আসনটিতে বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে বাধভাঙ্গা উচ্ছ¡াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের ব্যানারে মিষ্টি বিতরণ করেছে ও মিছিল করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার (৭ নভেম্বর) উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর বিএনপির উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।