শনিবার, ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০২ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
পণ অভ্যুত্থানের পরে রাজনৈতিক দল গুলোর সহযোগিতা পাওয়া যায়নি :আসিফ মাহমুদ নান্দাইলে বিএনপির চারগ্রুপের একাট্টায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌর বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন নান্দাইলে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরীর নির্দেশনায় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত শ্রীপুরে ৩ সাংবাদিকের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ কুমিরায় জাপা ওয়ার্ড সভাপতির স্ত্রীর স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত প্রেমের টানে দ্বিতীয় বিয়ে, অবশেষে মহাসড়কে গোলাপির ক্ষতবিক্ষত লাশ কাঠালিয়ায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত সাতক্ষীরায় একই পরিবারের চারজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সাতক্ষীরায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভা চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক শাহ আলম ভূঁইয়া সোনাতলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত মতলব-গজারিয়া ঝুলন্ত সেতুটি শিগগিরই দৃশ্যমান হবে: সেতু সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ ব্যাটারি চুরি নিয়ে দ্বন্দ্ব হাতুড়ি দিয়ে আঘাত যুবক নিহত রাজাপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত বগুড়ার সোনাতলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত গভীর রাতে হঠাৎ লোকাল চাই হাকিম ভাই স্লোগানে মুখরিত গোয়াইনঘাট জৈন্তাপুর কোম্পানীগঞ্জ শরণখোলার পল্লীতে দুর্বৃত্তরা কৃষকের গাভী জবাই করে মাংস ও মাথা নিয়ে গেছে পাইকগাছা-কয়রার উন্নয়নে ধানের শীষ প্রতিকের বিজয়ের কোন বিকল্প নেই: বাপ্পি শ্রীপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানের পর সেনাবাহিনীর প্রেস ব্রিফিং পাইকগাছার দেলুটিতে মাও. আবুল কালাম আজাদের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত মতলব উত্তরে কিশোরকণ্ঠ মেধা বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত মুরাদনগরে দুই যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতন, গ্রাম্য বিচারক দুইজন গ্রেফতার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জননেতা আব্দুল করিম সরকারের নেতৃত্বে সমাবেশ ও মিছিল গোয়াইনঘাটে বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন ভান্ডারিয়ায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা যশোরে স্মরণসভায় মির্জা ফখরুল: “নির্বাচন বানচালে চক্রান্ত জনগণ মেনে নেবে না” বন্দরের পর ফতুল্লায় গভীর রাতে ছাত্রলীগের মশাল মিছিল চট্টগ্রামে বাবলা হত্যার মূলহোতাসহ গ্রেফতার-৬ ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর উপলক্ষে এ্যাবের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
/ চট্টগ্রাম

মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌর বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:০৯ অপরাহ্ন

চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীর্ষের পক্ষে ভোট চেয়ে এবং ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (০৭ নভেম্বর) বিকেলে ছেংগারচর পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের কার্যালয় থেকে পৌর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূনরায় দলীয় কার্যালয় এসে শেষ হয়। এতে বিএনপি ও সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক অংশ নেন।

এরপর দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জল ফরাজী,সহ-সভাপতি বোরহান উদ্দিন ফরাজী, পৌর বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক কাউছার খান, মোঃ ডালিম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশরাফুল আলম সরকার, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার, বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ রাজন সিকদার, পৌর বিএনপি নেতা ফারুক ফরাজী, খোরশেদ আলম, পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, জাকির হোসেন জুয়েল, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মোঃ জাকির দর্জি, পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ রাজিব, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ সরকার, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, বিএনপি নেতা মোঃ ছনাউল্লাহ, মোঃ তোফায়েল, পৌর যুবলীগ নেতা মোঃ নুর নবী, মোঃ আরাফাত ফরাজী, রাজিব সিকদার, তুষার, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির, সহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ঘোষণা করার থেকে উপজেলায় এবং ছেংগারচর পৌরসভায় উপজেলার নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করে। এসময় এমন খুশির খবরে আনন্দ মিছিলের পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করেন তারা। বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই এ আসনটিতে বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে বাধভাঙ্গা উচ্ছ¡াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের ব্যানারে মিষ্টি বিতরণ করেছে ও মিছিল করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার (৭ নভেম্বর) উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর বিএনপির উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।


এই বিভাগের আরো খবর
মতলব-গজারিয়া ঝুলন্ত সেতুটি শিগগিরই দৃশ্যমান হবে: সেতু সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ
ব্যাটারি চুরি নিয়ে দ্বন্দ্ব হাতুড়ি দিয়ে আঘাত যুবক নিহত
মতলব উত্তরে কিশোরকণ্ঠ মেধা বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রামে বাবলা হত্যার মূলহোতাসহ গ্রেফতার-৬
রাঙ্গুনিয়ায় শ্রীশ্রী রাসবিহারী ধামের উদ্যোগে ৪৩তম ষোড়শ প্রহরব্যাপী রাস মহোৎসব উদযাপন
চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. জালাল উদ্দিনের পক্ষে ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির মিছিল

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin