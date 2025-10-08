মতলব উত্তরের মান্দারতলীতে ৩১দফা বাস্তবায়নে কর্মসূচি

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এমন একজন নারী যিনি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি। তিনি দিনের পর দিন বছরের পর বছর বিনা অপরাধে জেল খেটেছেন। তাও তিনি সৈরাচারের সঙ্গে আপোষের কথা ভাবেন নি।
আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকালে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ফতেপুর পশ্চিম ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠন আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক রাষ্ট্র গঠনে ৩১দফা বাস্তবায়নে ঘরে ঘরে জনে জনে কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সভা আয়োজন করা হয়।
ড. জালাল উদ্দিন আরও বলেন, খালেদা জিয়াকে স্বৈরাচার সরকার বলেছিন আপনি অপরাধ করেছেন সেটা স্বীকার করেন, তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন তিনি বলেছেন আমি কোন অপরাধ করিনি। সেজন্য তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে রাখা হয়েছিল। ঠিক তেমনি আমাদের দলীয় নেতাকর্মীদেরও এইভাবে হামলা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে।
তিনি বলেন, ফ্যাসিষ্ট সরকার আমাদের দলটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের নেতা তারেক রহমানের গঠনমুলক নেতৃত্বের কারণে তা পারেনি। আর সঙ্গে ছিল নির্যাতিত নেতাকর্মী আর সাধারণ জনগন। আগামী নির্বাচনেও সাধারণ জনগণ মা বোনেরা আমাদের বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে তারেক জিয়ার হাতে রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব তুলে দিবেন। আমরা জনগণের সাথে আছি, জনগণ আমাদের সাথে আছে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার। ফতেপুর পশ্চিম ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব ইলিয়াছ আলীর সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর প্রধান, আব্দুল গণি তপাদার. উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী প্রমুখ।