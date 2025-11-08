মতলব উত্তরে কিশোরকণ্ঠ মেধা বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফেরাম চাঁদপুর জেলা কর্তৃক আয়োজিত মতলব উত্তর উপজেলা প্রতিনিধিদের তত্ত¡াবধানে কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকাল ১০টায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম কর্তৃক মেধাবৃত্তি পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ৪র্থ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৭৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।
মতলব উত্তর উপজেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে অংশগ্রহণ করেন। অভিভাবকরা স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ নিয়ে এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সন্তানের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। অভিভাবকরা জানান, কিশোরকণ্ঠের আয়োাজনে এমন প্রতিযোগিতা মতলব উত্তর উপজেলায় এরকম বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন কমে যাওয়ায় এবার প্রচুর সাড়া জেগেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার আগ্রহ কমে গেছিল। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন উদ্যমে পড়ালেখা করার উৎসাহ পাচ্ছে। এরকম আয়োজন নিয়মিত হওয়া উচিত বলেও জানিয়েছেন অভিভাবকরা।
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন আয়োজক উপজেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান মোঃ বলেন, এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন করে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমরা যে সাড়া পেয়েছি, তাতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। কিশোরকন্ঠ পাঠক ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের মেধা বিকাশ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা মেধাবী হিসেবে গড়ে উঠে এ লক্ষ্যেই এ প্রতিযোগিতা। আগামীতে আমরা আরো বড় পরিসরে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। এবাবের মতো আগামীতেও অভিভাবকরা আমাদের আয়োজনে সন্তানদের অংশগ্রহণ করাবেন এই প্রত্যাশা রাখি। আমাদের শিক্ষামুলক যতকার্যক্রমগুলো আছে তা অব্যাহত থাকবে।
শুক্রবার সকাল থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রানবন্ত উপস্থিতিতে পরীক্ষা কেন্দ্র গুলোতে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। অভিভাবকরা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ করার জন্য এধরণের জ্ঞান ও প্রতিযোগিতামুলক আয়োজন আরো বেশী পরিমাণে বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় মনোযোগী ও প্রতিযোগী হবে। কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা তত্ত¡াবধানে ছিলেন, মোঃ মাহবুব সরকার ও শাহ ইমরান।
মেধাবৃত্তি শুরু হওয়ার পর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষার প্রধান উপদেষ্টা চাঁদপুর-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. মুহাম্মদ আব্দুল মোবিন, উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য মতলব উত্তর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যক্ষ দেওয়ান আবুল বাশার।
এসময় ছেংগারচর পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি এইচএম রবিউল আলম, পরীক্ষার কেন্দ্র সচিব ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বেনজির আহম্মেদ মুন্সী, ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষখ মাওলানা মোঃ কবির আহমেদ,কেন্দ্র পরিচালক মোঃ আবু হানিফ প্রমূখ। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কিশোরকন্ঠের জেলা ফোরামের উপদেষ্টা ও সাবেক-বর্তমান পৃষ্টপোষকবৃন্দ। ছেংগারচর পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি এইচএম রবিউল আলম বলেন, কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফেরাম চাঁদপুর জেলা কর্তৃক আয়োজিত কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির এর উদ্যোক্তা। ইসলামী ছাত্র শিবির জন্মলগ্ন থেকেই এই দেশকে উন্নয়ন করার লক্ষে , দেশের মেধা বিকাশের জন্য প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা। এটা অব্যাহত থাকবে। এরমতো আরো অন্যান্য কার্যক্রমও ইসলামী ছাত্র শিবির আয়োজন করবে।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যক্ষ দেওয়ান আবুল বাশার বলেন, লাখকুটি শুকরিয়া, আজকে কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা সুন্দর পরিবেশে মনোরম পরিবেশে অত্যান্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষাটি হচ্ছে। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধাবিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন। আগামীতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
পরীক্ষার কেন্দ্র সচিব ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলহাজ¦ বেনজির আহম্মেদ মুন্সী বলেন, আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাচ্চারা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহণ করছে। এইট উপজেলায় মেধা বিকাশে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। আমি এর সাফল্য কামনা কামনা করছি।
অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর বাবা মোঃ কামাল হোসেন খান বলেন, কিশোরকণ্ঠ কর্তৃক ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যে মেধাবৃত্তির আয়োজন করেছে এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ। ভবিষ্যতে এটাকে আরও বড় পরিসরে নিলে বাচ্চাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়বে এবং মেধার উন্নয়ন ঘটবে।
আরেক শিক্ষার্থীর মা বলেন, এটা শুধু পরীক্ষা না এটা বাচ্চাদের মেধা এবং প্রতিভা যাচাইয়ের প্লাটফর্ম। এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন নিজেদের মেধাকে বিকশিত করতে পারে সেজন্য কিশোরকণ্ঠকে অনুরোধ করছি এ প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য।
আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এই আয়োজন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।
উল্লেখ্য, উক্ত মেধা বৃত্তির ফলাফল প্রকশের তারিখ খুব শ্রীঘ্রই কিশোরকন্ঠের পেইজে জানানো হবে।