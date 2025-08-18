মতলব উত্তরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদ্বোধন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ পালন করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট-২০২৫) সকালে উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালির, পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, আলোচনা সভা ও পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।
র্যালিটি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে গিয়ে শেষ হয়। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদা কুলসুম মনি। উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাসের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা শ্যামল চন্দ্র দাস, সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মতলব উত্তর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুব আলম লাভলু, বেলতলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আব্দুল হাকিম, মৎস্য চাষি তারেক ইমাম চৌধুরী ও জেলে প্রতিনিধি ফুলচান বর্মন। সভা পরিচালনা করেন অফিস সহকারি আরিফ হোসেন।
সভায় প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত। প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক তরুণ উদ্যোক্তা মাছ চাষের মাধ্যমে আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। মৎস্য চাষীরা দেশের চাহিদা পূরণ করছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে।
তিনি আরোও বলেন,অভয়াশ্রমের সময় মাছ না ধরা, জাটকা রক্ষা কার্যক্রম সফল করাসহ সরকারের সকল বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ, মৎস্যজীবী, চাষি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে সফল মৎস্য চাষি ও খামারিদের সম্মাননা ও পুরুস্কার প্রদান করা হয়।