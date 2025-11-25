মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৯ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মতলব উত্তরে দুই লাখ মিটার অবৈধ মশারি জাল পুড়িয়ে ধ্বংস ফুলবাড়িয়ায় অবৈধ করাতকলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান বেড়ায় গভীর রাতে বাজারে ডাকাতি নবীনগরে আলাউদ্দিন আহমেদকে সংবর্ধনা বেড়ায় দর্শনার্থী এবং পথচারীদের নজরকাড়ছে ভ্রাম্যমাণ “কুঁড়েঘর পাঠাগার” নান্দাইলে খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত শেরপুরে টিসিব’র ২৪৮ বস্তা চাল জব্দ, ডিলার আটক ঘাটাইলে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ বগুড়ায় মা-দুই সন্তানের রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে মায়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধে সাতক্ষীরা পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাত্রদলের স্মারকলিপি গোয়াইনঘাটে ২০০ একর জমি চাষাবাদে সুইচ গেইট নির্মানের দাবি স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ নির্মাণ হালদা নদীর মৎস্য প্রজননক্ষেত্র রক্ষায় আনোয়ারা–কর্ণফুলীর যৌথ উদ্যোগে স্টেকহোল্ডার উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনার গোয়াইনঘাটে খালেদা জিয়া’র সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন: মির্জা ফখরুল  নগরকান্দার হিয়াবলদীতে বিএনপির নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত স্থানীয় এনজিওদের অবজ্ঞা করছে ইউএনএইচসিআর : সিসিএনএফ পাইকগাছায় দুই চোর আটক: চুরির মালামাল উদ্ধার কুড়িগ্রাম জেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত মিরপুরে ‘আইএসএম’ স্কুলে ব্যতিক্রমী ক্লাস পার্টি চট্টগ্রাম বন্দরে ১০ মাসে ৩৫৫২ জাহাজ হ্যান্ডলিং চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে শুক্রবার আর্ট ফিল্ম ‘মায়া’র প্রদর্শনী আনোয়ারায় গভীর রাতে সেনাবাহিনীর অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক কাপ্তাইয়ে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত আনোয়ারায় দুই দিন অবরুদ্ধ থাকার পর প্রবাসী পরিবার উদ্ধার রাউজানে গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নী মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণকল্পে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত মহানবী (সা.)কে নিয়ে কটুক্তি করায় শেরপুরে যুবক গ্রেফতার –শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল নবীগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর–লুটপাটে আহত ৩ পাহাড়ের সকল সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে: দীপেন দেওয়ান বিএনপির দুই নেতার বহিস্কাদেশ প্রত্যাহার, নেতাকর্মীদের আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক গুঞ্জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন যুবলীগ নেতা
/ চট্টগ্রাম

মতলব উত্তরে দুই লাখ মিটার অবৈধ মশারি জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫, ১০:২০ অপরাহ্ন

চাঁদপুরের মতলব উত্তরের মেঘনা নদীতে জাটকা সংরক্ষণে বৃহৎ পরিসরে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাহাদুরপুর ও মোহনপুর এলাকায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। বাহাদুরপুর এলাকায় মালবাহী একটি ট্রলার তল্লাশি করে ২ লাখ মিটার অবৈধ মশারী জাল উদ্ধার করা হয়।

একই সময়ে মোহনপুর এলাকা থেকে ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জব্দকৃত সব জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস। মাঠ পর্যায়ে সহায়তা করেন বাংলাদেশ কোস্টগার্ড মোহনপুর আউটপোস্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার এম আনোয়ারুল হক। মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস বলেন, মশারী জাল এবং কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো জাটকা ছাড়াও অন্যান্য ছোট মাছ ও মাছের বংশবিস্তারে মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই আমরা নদী ও খালের পাশাপাশি স্থলপথেও নজরদারি বাড়িয়েছি। এই অভিযানের মাধ্যমে জাটকা নিধন প্রতিরোধে বড় সাফল্য পেয়েছি।

তিনি আরও বলেন, ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলমান জাটকা সংরক্ষণ অভিযানকে আরও কঠোর করা হয়েছে। জাটকা ধরা, পরিবহন বা বিক্রি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ইলিশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষায় প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। মৎস্য বিভাগ জানায়, নদীপথে মশারী জাল ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় বিশেষ নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে অভিযান অব্যাহত থাকবে।


এই বিভাগের আরো খবর
নবীনগরে আলাউদ্দিন আহমেদকে সংবর্ধনা
হালদা নদীর মৎস্য প্রজননক্ষেত্র রক্ষায় আনোয়ারা–কর্ণফুলীর যৌথ উদ্যোগে স্টেকহোল্ডার উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনার
স্থানীয় এনজিওদের অবজ্ঞা করছে ইউএনএইচসিআর : সিসিএনএফ
চট্টগ্রাম বন্দরে ১০ মাসে ৩৫৫২ জাহাজ হ্যান্ডলিং
আনোয়ারায় গভীর রাতে সেনাবাহিনীর অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক
কাপ্তাইয়ে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin