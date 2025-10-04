মতলব উত্তরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ড্যাব ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি প্রফেসর ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম এর উদ্যোগে আয়োজিত এ ক্যাম্পে গরীব ও দুস্থ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে।
আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে উপজেলার কলাকান্দা ইউনিয়নে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন, বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, বিএনপি সবসময় দেশের মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। বর্তমান সংকটময় সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে সাধারণ রোগ নির্ণয়, স্বাস্থ্য পরামর্শ, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে। এলাকার সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক জিতুর পরিচালনায় সভায় ড্যাব মহানগর উত্তরের সভাপতি সরকার মাহবুব আহেমদ শামীম, মতলন উত্তর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বশির আহমেদ খান, কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সদস্য অ্যাড. মফিজুল ইসলাম, এখলাছপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালী, কলাকান্দা ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান, ছেংগারচর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আশেফ মাহমুদ সংগ্রাম’সহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শেষে সহাস্রাধিক অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।