মতলব উত্তরে ভাষা শহীদদের প্রতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আঃ মতিন কাজীর শ্রদ্ধা নিবেদন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়েছে।
রাত ১২টা ১ মিনিটে মতলব উত্তর উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোহনপুর ইউনিয়ন যুবনেতা কাজী আঃ মতিনের নেতৃত্বে তার কর্মীসমর্থকদের সাথে নিয়ে উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাষা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্লোগান ও শোকাবহ পরিবেশের মধ্য দিয়ে তারা এসময় ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন।
এসময় নেপথ্যে বাজছিল অমর একুশের কালজয়ী গান “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” এবং মাইক্রোফোনে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন কর্মকর্তরা। অনুষ্ঠানের শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আঃ মতিন বলেন,বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একুশের প্রহরে এই শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।