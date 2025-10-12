মতলব উত্তরে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযানে ২৩ জেলে আটক

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় ২৩জনকে আটক করেছে। এসময় ৫টি মাছ ধরার নৌকা, প্রায় ৩ লাখ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত থেকে ভোরে পর্যন্ত উপজেলার মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে আটককৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, জুলহাস হাওলাদার (৪০), শামসুল হক (৪৩), আ. রহমান (৫৩), আলতাফ মোড়ল (৪৫), আমান উল্লাহ (৪৫), মো. সুমন (৩৫), মো. সাগর (৩৪), শফিকুল ইসলাম (২৭), মোঃ মানিক (২৫), মোঃ আজগর মাদবর (৫৫), মো. সাগর মাদবর (২৩), মো. আলম মাদবর (৩৫), মো. জাকির মাদবর (২৮, মো. শরীফ হাসান (২০), মো. রাজু সরদার (৩৫), মো. অনিক (২০), আলী ইসলাম (২২), মো. শান্ত (২০), মো. নিপু রাঢ়ী (২১), মোঃ জুয়েল সর্দার (২১), মো. রতন খালাসি (৩৫), মো. রনি মাঝি (৩৫), মো. জসিম (৩৮)। তাদের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা করা হয়েছে এবং আটককৃত জেলেদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলী বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় আমরা দিনরাত অভিযান পরিচালনা করছি। গত কয়েকদিনে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্টজাল ও নৌকা জব্দ করেছি। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং আটক জেলেদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি। নদীতে অভিযান অব্যাহত থাকবে, কেউ নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।