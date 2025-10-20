মতলব উত্তরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ২০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়েছে।
আজ সোমবার (২০ অক্টৈাম্বর) বিকেল আড়াইটা হইতে রাত সাড়ে ৭ টা পর্যন্ত উপজেলার মেঘনা নদীর আমিরাবাদ,মোহনপুর, বাহাদুরপুর ও দশানী মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় স্প্রিডবোটযোগে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান অভিযানে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। একই সাথে ২০ কেজি ইলিশ মাছও জব্দ করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস, মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপ পরিদর্শক মোঃ শাহজাহান, মৎস্য দপ্তরের মোশারফ হোসেন ও কমলেশ সরকার প্রমূখ।
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষনে যৌথভাবে প্রতিদিন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এ অভিযানের অংশ হিসেবেই সোমবার (২০ অক্টৈাম্বর) বিকেল আড়াইটা হইতে রাত সাড়ে ৭ টা পর্যন্ত ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে মেঘনা পাড়ে জব্দকৃত জালগুলো পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। আর জব্দকৃত ২০ কেজি ইলিশ মাছ বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস আরও বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষনে ৪ অক্টোম্বর থেকে ২৫ অক্টোম্বর পর্যন্ত ২২ দিন চাঁদপুরের নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। প্রধান মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজনন কোনো ধরনের বিবেচনা বা ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে কঠিন থেকে কঠিনতর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন,মা ইলিশ রক্ষায় আমরা দিন-রাত অভিযান পরিচালনা করছি। গত কয়েকদিনে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্টজাল ও নৌকা জব্দ করেছি। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং আটক জেলেদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি। কেউ নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।