মতলব উত্তরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টৈাম্বর) সকাল ৬টা হইতে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বাহেরচর, মোহাম্মদপুরসহ মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় স্প্রিডবোটযোগে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান অভিযানে ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। অীভযানে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস, মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপ পরিদর্শক মোঃ শাহজাহান, মৎস্য দপ্তরের মোশারফ হোসেন ও কমলেশ সরকার প্রমূখ।
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষনে যৌথভাবে প্রতিদিন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এ অভিযানের অংশ হিসেবেই বুধবার (১৫ অক্টোম্বর) ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে মেঘনা পাড়ে জব্দকৃত জালগুলো পুড়িয়ে বিনস্ঠ করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বিজয় কুমার দাস আরও বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষনে ৪ অক্টোম্বর থেকে ২৫ অক্টোম্বর পর্যন্ত ২২ দিন চঁঅদপুরের নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। প্রধান মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজনন কোনো ধরনের বিবেচনা বা ছঅড় দেওয়ার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে কটিণ থেকে কঠিনতর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন,মা ইলিশ রক্ষায় আমরা দিন-রাত অভিযান পরিচালনা করছি। গত কয়েকদিনে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্টজাল ও নৌকা জব্দ করেছি। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং আটক জেলেদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি। কেউ নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।