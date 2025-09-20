মতলব উত্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও কৃতি সংববর্ধনা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার শতাধিক প্রাাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ছেংগারচর পৌর অডিটরিয়ামে ‘অঙ্গীকার বন্ধু সংগঠন ও যুব কল্যাণসংস্থা’ আয়োজিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান জিয়া।
অঙ্গীকার বন্ধু সংগঠন ও যুবকল্যাণ সংস্থা’র সমন্বয়ক সোহেল রানা সরকারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সভাপতি মোঃ আল আমিন মিয়াজী’র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) রাশেদ জামান টিপু, অঙ্গীকার বন্ধু সংগঠন ও যুবকল্যাণ সংস্থা’র উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, ডিউড্রপ্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সাঈয়েদুল আরেফিন শ্যামল, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক ফয়সাল আহমেদ সোহেল, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক আব্দুল মান্নান সাগর, ছেংগারচর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক আশেক মাহমুদ সংগ্রাম,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফ উল্যাহ মুন্সি।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন,ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবক সরকার সাহেদুজ্জামান, উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসেল মিয়া, সাংবাদিক শামছুজ্জামান ডলার,অঙ্গীকার বন্ধু সংগঠন ও যুবকল্যাণ সংস্থা’র সাধারণ সম্পাদক কেএস পলাশ।
এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের মেধাবীরা আগামীর দেশ গড়ার কান্ডারি। শুধু ভালো ফল নয়, ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টাও থাকতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। আজকে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান আমাদের সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। আমরা তাদের মাঝে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি করতে চাই। যাতে তারা মানুষের মত মানুষ হতে পারে। অবস্থা পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষাই সবার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয়। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে এরা একদিন দেশ ও জাতীর কর্ণধার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের হাত ধরেই আগামীর বাংলাদেশ হবে বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ।
তিনি আরো বলেন, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, তোমরা আজকে যারা সাফল্য পেয়েছ তা যথেষ্ট নয়। সামনে তোমাদের জন্য তীব্র্র প্রতিযোগিতা অপেক্ষা করছে। তার প্রস্তÍুতি তোমাদের এখন থেকেই নিতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। খ্যাতি, যশ, অর্থ-বিত্ত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিতে সফল হওয়াটাই বড় কথা নয়, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরী।
এ সময় বিশেষ অতিথি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল বলেন, সংগঠনটি সামাজিক অবক্ষয় রোধে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
মেধাবীদের উৎসাহ দিতে পুরস্কৃত করা ও তাদের এই অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং তারা আগামী দিনে আরও ভালো ফলাফল অর্জনে অনুপ্রাণিত হবে।
অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য সকলেই শুভকামনা জানান।