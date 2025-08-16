মতলব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা 

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহা আড়ম্বর ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। মতলব উত্তর উপজেলায় বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ জন্মাষ্ঠমী উদ্যাপন পরিষদ আয়োজনে এবং ছেংগারচর শ্রী শ্রী কাঁলাচান মন্দির কমিটির ব্যবস্থাপনায় পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্ঠমী উৎসব পালিন করা হয়।
১৬ আগষ্ট সকাল ১০টায় মন্দির প্রাঙ্গন থেকে বনার্ঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে মন্দির প্রাঙ্গনে সমাপ্ত হয়। পরে মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় আলোচনা সভা। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিল্লোল চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মতলব উত্তর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রবিউল হক, বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ মতলব উত্তর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চন্দ্র দাস। ছেংগরচর কাঁলাচান বিগ্রহ মন্দিরের সভাপতি যুধিষ্ঠি বাড়ৈ এর সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পূজা পরিষদের সদস্য রাধেশ্যাম রায়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জন্মাষ্ঠমী উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক বিমল চন্দ্র দাস, যুগ্ম আহ্বায়ক নয়ন দাস, মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনরঞ্জন দেবনাথ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এ সময় শত শত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, আমরা এমন একটা দেশ গড়বো যেখানে সব মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।
বক্তারা বলেন, ন্যায়, ধর্ম, সত্য ও কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আজও সকল যুগে প্রাসঙ্গিক। তাঁর শিক্ষাই মানব সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়। সভায় শেষ জুলাই-আগস্টে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা ও আহতদের আরোগ্য লাভে প্রার্থনা করা হয়।
এসময় বক্তারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও গীতা শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। মতলব উত্তর উপজেলা বাসীর আন্তরিক অংশগ্রহণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে জন্মাষ্টমী উদযাপন হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় আয়োজন।