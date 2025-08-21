মতলব উত্তরে সাপের কামড়ে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় সাপের কামড়ে দুই সন্তানের জননীর খুকি বেগমের (৩৫) মৃত্যুর হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট-২০২৫) সকালে উপজেলার সুলতানাবাদ ইউনিয়নের হাতীঘাটা টরকি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হাতীঘাটা টরকি গ্রামের মামুন সরকারের স্ত্রী নিহত খুকি বেগম। ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব মেয়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে প্রতিদিনের ন্যায় সকালে রান্নাবান্নার কাজে রান্নাঘরে গেলে একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। সাপে কাটার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্বামী তাকে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মতলব উত্তর থানার অফিসার ইনচার্জ রবিউল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সাপের কামড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর খবর শুনেছি। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফন করে স্বজনরা।