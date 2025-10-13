মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
নবীগঞ্জে বাসচাপায় নছিমন চালকের মৃত্যু মতলব উত্তরে সিভিল সার্জনের টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পেইন পালিত কর্ণফুলীতে নির্বাচন বন্ধের দাবিতে এনসিপির সংবাদ সম্মেলন যশোরে ১০ হাজার ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি প্রমাণিত দল, যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত নয়: আলহাজ্ব শামীম সাঈদী রাজাপুরে সেলিম রেজা’র পক্ষ থেকে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ শ্রীপুরে বিএনপি’র উদ্যোগে গ্রাম্য বৈঠক অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ফাঁকা জনশূন্য সাবেক রাষ্ট্রপতির পৈত্রিক বাড়ি এখন কিন্ডারগার্টেন স্কুল নবীগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর শ্রমিকের লাশ উদ্ধার ঝালকাঠিতে শতাধিক অভিযোগ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুদকের গণশুনানি নবীনগর উপজেলায় পার্টনার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন নবীনগর মহিলা কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের মানববন্ধন ও অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা নান্দাইলে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে ভূমিকম্প , অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া ও র‍্যালী ভোলার লালমোহনে নৌবাহিনীর অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ কুড়িগ্রাম জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার বিচার কার্যকর হলে নির্বাচনে কোনো বাধা থাকবে না: জামালপুরে  সারজিস আলম কিশোরগঞ্জে সাজাপ্রাপ্ত আসামী আটক সখীপুরে জোঁকের দাপট, দুর্ভোগে গ্রামীণ জনজীবন কাপ্তাইয়ে আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চ্যারিটি শো” মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য রাজারহাটে মানবিক প্রস্তুতির সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয় দুর্যোগ প্রশমন দিবস ও রিপোর্ট নাউ বিডি সভা ‎দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত নাজিরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত পাইকগাছায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত সালথায় আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত নবীগঞ্জে কুমারকাঁদায় কুশিয়ারা নদীতে বালু উত্তোলন নৌকার শ্রমিক নিখোঁজ ফুলবাড়ীয়ায় ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম আকন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রচারের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন বন্দরে নিখোঁজের ২ দিন পর পুকুর থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার বাংলাদেশ আইটি লিডার্স কানেক্ট ২০২৫: নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও সহযোগিতার নতুন দিগন্তে তথ্যপ্রযুক্তি খাত সালথায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন
/ চট্টগ্রাম

মতলব উত্তরে সিভিল সার্জনের টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পেইন পালিত

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
সোমবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, ৯:৪৫ অপরাহ্ন

সারা দেশে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী ৮৮ হাজার ৪৫৭জন শিশুকে টিকাদানের লক্ষ্যনিয়ে রোববার থেকে উৎসবমূখর পরিবেশে শুরু হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু-কিশোরকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া কার্যক্রম।

তবে ওই দিন রোববার উপজেলার ১নং ছেংগারচর ইউনিয়নসহ ৮টি ইউনিয়নে রুটিন ইপিআই টিকাদান কাজ থাকায় ওইসব ইউনিয়ন গুলোতে সোমবার (১৩ অক্টোম্বর) থেকে শুরু হয় ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী উৎসবমূখর পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু-কিশোরকে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় দিন সোমবার চাঁদপুর জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন মতলব উত্তর উপজেলার কয়েকটি এলাকার টাইফয়েড টিকাদান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমওডিসি (রোগ নিয়ন্ত্রন) ডা.মোঃ মোবারক হোসেন, জেলা ইপিআই সুপারিন্টেন্ড (ভারপ্রাপ্ত) আজিজুল ইসলাম সবুজ, মতলব উত্তর উপজেলা মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এমটি ইপিআই) ভাষান চন্দ্র কীর্ত্তনিয়া, স্বাস্থ্য পরিদর্শক সুভাষ চন্দ্র সরকার পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে দুপুরের দিকে ১নং ছেংগারচর ইউনিয়নের ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, জেলা সিভিল সার্জন মহোদয়ের প্রতিনিধি এসআইএমও এবং জেলা ইপিআই সুপারিন্টেন্ড (ভারপ্রাপ্ত) আজিজুল ইসলাম সবুজ। এসময় মতলব উত্তর উপজেলা মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এমটি ইপিআই) ভাষান চন্দ্র কীর্ত্তনিয়া, বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন মতলব উত্তর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ কামাল হোসেন, প্রথম সারির সুপার ভাইজার রুপালী আক্তার, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক বিমল চন্দ্র দাস, ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জুনায়েদ সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক হুমায়ন কবির, রুহুল আমিন, রুমা আক্তার, উম্মে মাকতুম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে চাঁদপুর জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন বলেন, টাইফয়েডে এখনও আমাদের শিশুদের মৃত্যু হয়। এটা আমাদের লজ্জা। আমরা ডায়রিয়া, রাতকানার মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছি। এবার টাইফয়েড প্রতিরোধেও সফল হব ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘টাইফয়েড এমন একটি রোগ, যা সচেতনতা ও টিকাদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যত বেশি শিশু টিকার আওতায় আসবে, ততই হাসপাতালের ওপর চাপ কমবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পথে এই কর্মসূচি একটি বড় পদক্ষেপ।

সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন আরও বলেন, টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুধু একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প নয় এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশেষ করে নি¤œআয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য এই উদ্যোগ একটি বড় পরিবর্তন আনবে।” ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন বলেন, ১৯৭৯ সাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর মধ্যদিয়ে শিশু, কিশোর ও প্রজন্মক্ষম নারীদের মধ্যে টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগের কারণে মৃত্যু ও প্রতিবন্ধকতা কমাতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, ‘প্রতি বছর প্রায় ৪২ লাখ শিশুকে বিভিন্ন প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া হয়, যার ফলে প্রায় এক লাখ শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছ।’

সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন বলেন, টাইফয়েড জ্বর বাংলাদেশের সবচেয়ে মারাত্মক টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলোর মধ্যে একটি, যা সালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট। টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।’

তিনি জানান, টাইফয়েড সাধারণত দূষিত পানি, খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাধ্যমে ছড়ায় এবং ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

তিনি বলেন, ‘২০২১ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ৮ হাজার জন টাইফয়েডে মারা গেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬ হাজার বা ৬৮ শতাংশই ১৫ বছরের নিচের শিশু।’

ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন আরো বলেন, ওষুধ প্রতিরোধী টাইফয়েড এখন বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের জন্য এক বড় উদ্বেগের বিষয়, কারণ অনেক সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা হারাচ্ছে। তাই টাইফয়েড টিকা গ্রহণের মাধ্যমে সংক্রমণের হার এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের হার উভয়ই হ্রাস করা সম্ভব।

সিভিল সার্জন বলেন, টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (টিসিভি) একটি নিরাপদ ও কার্যকর টিকা, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবিøউএইচও) দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত। এতে প্রোটিন ও শর্করা উভয় উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।

তিনি বলেন, সরকার শুধু পরীক্ষিত ও নিরাপদ টিকা ব্যবহার করে কোনো পরীক্ষামূলক টিকা নয়।

ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন বলেন, পাকিস্থান ও নেপালের মতো দেশগুলো ইতোমধ্যে সফলভাবে এই টিকা কার্যক্রম চালু করেছে। এই টিকা শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে এবং ওষুধ প্রতিরোধী টাইফয়েডের ঝুঁকি কমায়। টিকা নেওয়ার পর হালকা জ্বর, ব্যথা বা ক্লান্তি দেখা দিতে পারে, যা স্বাভাবিকভাবে সেরে যায়।
আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেন, এই টিকায় ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ কোনো উপাদান নেই, বরং এটি সৌদি আরবের হালাল সেন্টার কর্তৃক হালাল সনদপ্রাপ্ত।

তিনি বলেন, ইপিআই টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ পোলিও নির্মূল, হেপাটাইটিস-বি, হাম ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃ ও নবজাতক ধনুষ্টঙ্কার নির্মূলে সফল হয়েছে। একইভাবে টাইফয়েডও টিকাদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা সম্ভব। টাইফয়েড একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। সরকার জনগণের দোরগোড়ায় টিকা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে তাদের সন্তানদের টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানান।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মতলব উত্তর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৪৩০টি কেন্দ্রে ৮৮হাজার ৪৫৭জন শিশুকে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৩৬০টি কেন্দ্রে ২৮হাজার ১৯৩ জন শিশুকে শিশুকে এই টিকা প্রদান করা হবে। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে টাইফয়েড প্রতিরোধী টিকার আওতায় আনা হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সফল ও বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

উল্লেখ্য রোববার (১২ অক্টৈাম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার গজরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানাগেছে, উপজেলায় মোট ৮৮হাজার ৪৫৭জন শিশুকে একডোজ করে টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে। এদের মধ্যে স্কুল পর্যায়ে ৬০ হাজার ২শত ৬৪জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ২৮হাজার ১৯৩ জন শিশুকে এই টিকা প্রদান করা হবে।


এই বিভাগের আরো খবর
কর্ণফুলীতে নির্বাচন বন্ধের দাবিতে এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
নবীনগর উপজেলায় পার্টনার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন
নবীনগর মহিলা কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের মানববন্ধন ও অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা
কাপ্তাইয়ে ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
কাপ্তাইয়ে আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চ্যারিটি শো” মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য
মতলব উত্তরে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযানে ২৩ জেলে আটক

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin