মতলব উত্তরে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে বিএনপি নেতা ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৫, ৯:৪৬ অপরাহ্ন

বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছেন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) ঢাকা মহানগর উত্তর এর সভাপতি চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর- দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রফেসর ডা.সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম।

উপজেলা ও ছেংগারচর পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি আজ শুক্রবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর বাজারসহ পৌরসভায় বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন এবং ৩১ দফার মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এ সময় তিনি জনগণকে ৩১ দফা মনোযোগসহকারে পড়ার আহ্বান জানান। লিফলেট বিতরণকালে তিনি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন।
সাধারণ জনগণের উদ্দেশে প্রফেসর ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম বলেন, ৩১ দফা শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি জনগণের মুক্তির রূপরেখা। রাষ্ট্র্র মেরামতে ৩১ দফার প্রচারে কাজ করছি। গ্রামগঞ্জের সাধারণ জনগণ সহ সকলশ্রেণীর জনতা ৩১ দফা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করছে।
দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি যে ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, তা বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রতিটি নাগরিক ন্যায়বিচার, সমঅধিকার ও প্রকৃৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। আওয়ামী লীগ দেশের সম্পদ লুটপাট করে জনগণকে দুর্ভোগে ফেলেছে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং একটি আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলবে।

‘দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে কৃষক, শ্রমিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, বেকারত্ব দূর হবে।’ আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান।

প্রফেসর ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম তিনি আরও বলেন, ‘আমরা কথার রাজনীতি করি না, আমরা কাজের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ পাক যদি আমাকে সুযোগ দেয় আর আমার দল যদি মনোনয়ন দেয় জনগণের ভোটে এমপি নির্বাচিত হলে এই মতলব উত্তরে আধুনিক চিকিৎসা সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌছে দিবো। উন্নত ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়া হবে। আমার সর্ব প্রথম কাজ হবে স্বাস্থ্য খাতকে উন্নয়ন করা। সাধারণ প্রান্তিক লেঅকের া যাতে সহজেই উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পায় তা নিশ্চিত করা হবে। আমি স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিটির সদস্য। আমি এই মতলবে ইতিমধ্যে কয়েকটি ফ্রিমেডিকেল টিম করেছি। যা থেকে সাধারণ জনগণ ও দরিদ্র জনসাধারণ বিনামূলে চিকিৎসা সেবা ফ্রিতে ঔষধ সেবা পেয়েছে। মতলবের উন্নয়নে যা যা করার প্রয়োজন তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করবো ইনশাল্লাহ। এই মতলবে একটি নার্সিং ইনিষ্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার করবো। যাতে এখান থেকে নার্স তৈরি করে বিদেশে পাঠাতে পারি।

প্রফেসর ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম আরও বলেন, এই মতলবে অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। মতলবে যে ব্রিজটি হওয়ার কথা তা দ্রæত বাস্তবায়ন করা হবে। আমি মাদকমুক্ত মতলব গড়ে তুলবো। এর বিরুদ্ধে জিরো ট্রলারেন্স চলবে। আমার নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে ধরিয়ে দিবেন। কোনো চাঁদাবাজের স্থান বিএনপিতে হবেনা।

এসময় কৃষকদল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড.এসএম মফিজুল ইসলাম,ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম- আহবায়ক ও বর্তমান পৌর বিএনপির সদস্য মোঃ কবির হোসেন সরকার,ছেংগারচর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশেফ মাহমুদ সংগ্রাম, কলাকান্দা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান, বিএনপি নেতা তৌফিক আজিম মিশু, মতলব উত্তর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু নাসের শ্যামল, ছেংগারচর পৌর যুবদল নেতা আনিসুজ্জামান আনিস, ছেংগারচর পৌর বনিক সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাদাত হোসেন,এখলাছপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি দলের নেতা গফুর বাদশাসহ আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতারা।


