মতলব উত্তর ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি “মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজের পক্ষ থেকে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ ও ভালোবাসা জানিয়ে নানা আযয়াজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।
আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি-২০২৬) সকালে ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাসে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কলেজের শহীদ মিনারে কলেজের অধ্যক্ষ হোসাইন মোঃ ইয়াছিন ঢালির নেতৃতে ভাষা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানসূচী শুরু হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৮টায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় কলেজের অধ্যক্ষ হোসাইন মোঃ ইয়াছিন ঢালি, কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মাকবুল আহমাদ, মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভুইয়া, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামাল উদ্দিন, ছেংগারচর সরকারি কলেজের সিনিয়র প্রভাষক ও জাতীয় উদযাপন কমিটির সদস্য মোঃ নুরুজ্জামান মোঃ শাহিক বকাউল, সিনিয়র প্রভাষক আহাসান উল্লাহ, প্রভাষক মোঃ শাহাবউদ্দিন, মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান সহকারী মোঃ ইব্রাহিম কাজীসহ অন্যান্য শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।