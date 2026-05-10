মতলব উত্তর প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠন, সভাপতি লাভলু, সম্পাদক মনির

চাঁদপুরের মতলব উত্তর প্রেসক্লাবের কার্যকরী- (২০২৬-২০২৭) কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মাহবুব আলম লাভলু (দৈনিক ইনকিলাব/দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ )এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মনিরুল ইসলাম মনির (দৈনিক আজকের পত্রিকা/দৈনিক ইলশেপাড়)।
শনিবার (৯ মে) ২০২৬ইং বিকেলে মতলব উত্তর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সর্বসম্মতিক্রমে সহ-সভাপতি পদে শহিদুল ইসলাম খোকন (দৈনিক সংবাদ), মোঃ দ্বীন ইসলাম (মাই টিভি), জহিরুল হাসান মিন্টু (দৈনিক চাঁদপুর দর্পন)ও সাইদুর রহমান শিবলু (দৈনিক চাঁদপুর বার্তা)। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসাইন (দৈনিক রূপালী বাংলাদেশ/দৈনিক একাত্তর কন্ঠ) ও মোঃ নাঈম মিয়াজী (দৈনিক তৃতীয় মাত্রা)।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদ কামরুল হাসান রাব্বি (বিজয় টিভি)। কোষাধ্যক্ষ পদে দৌলত হোসেন আবির (দৈনিক বাংলাদেশের আলো/ দৈনিক আজকের নীরবাংলা)।
দপ্তর সম্পাদক পদে মোঃ মুরাদুজ্জামান (দৈনিক সংগ্রাম/দৈনিক প্রভাতী কাগজ), প্রচার সম্পাদক পদে- মাহফুজুর রহমান (দৈনিক এদিন), ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাছির উদ্দিন নদী (ক্রীড়া জগত), মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে- ইসমত বাহার (দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ) ও শাহনাজ আক্তার (দৈনিক সুদীপ্ত চাঁদপুর), তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে তানজিমুল হাসান মায়াজ (দৈনিক বাংলাদেশের খবর), সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জাকির হোসেন রিপন (নবধারা নিউজ ২৪ ডটকম), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে- মিলন মাহমুদ হানিফ (নিউজ ২১ বাংলা টিভি), মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে শাহ মোঃ জহির (দৈনিক মানবাধিকার কণ্ঠ), আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে রেদোয়ান খান রাজন (দৈনিক বিশ্ব মানচিত্র)।
সম্মানিত সদস্য- বিমল দেবনাথ (দৈনিক মানবকণ্ঠ), আব্দুল মান্নান সাগর (দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার), নূরে আলম নুরী (দৈনিক মানবজমিন)।