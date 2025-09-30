মধুপুরে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের হাট জমে উঠেছে : চাহিদা বাড়ার সাথে দামও বেশি যাচ্ছে

শারদীয় উৎসব দুর্গাপূজা সারা দেশের ন্যায় মধুপুরেও চলছে নিত্য প্রয়োজনী জিনিসপত্রের সাথে জামাকাপড় কেনাকাটার ভীড়। সাথে সাথে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের হাটও জমে উঠেছে। চলছে নানা দামের নানা রকমের ছোট বড় ছাগল খাসীর হাট বাজার। সকাল থেকেই বেচাকেনা শুরু হয়েছে। চলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এ সময়ে পূজা উপলক্ষে ছাগলের দাম চড়া যাচ্ছে এমনটাই মনে করছে মধুপুর হাটে ছাগল ক্রেতা বিক্রেতারা। আকার ভেদে ছোট ছাগল খাসির দাম ৪ হাজার থেকে ২০-২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেচাকেনা হচ্ছে। চাহিদা বেশি থাকায় দাম বাড়তি। দূর দূরান্ত থেকে আসছে ক্রেতারা। ছাগল খাসী কিনে নিয়ে যাচ্ছে আশপাশের জেলাগুলোতে। লাল মাটির দেশী জাতের ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের গুণগত ভালো থাকায় চাহিদাও বেশি।
৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মধুপুরে অবস্থিত মদন গোপাল আঙ্গিনার হাটে গিয়ে দেখা যায়, হাটে নানা রঙের ছাগল উঠেছে। তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে ত্রিফল সামিয়ানা সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে। পাইকাররা ছাগল কিনে ছায়ার মধ্যে রেখেছে। ক্রেতা বিক্রেতার মোটামুটি ভীড় দেখা গেছে। তবে হাটে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের সংখ্যাই বেশি। আশপাশের জেলা থেকেও এখানে ছাগল কিনতে আসছে পাইকাররা। পাইকাররা জানালেন, পূজা উপলক্ষে দাম অন্যান্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি।
কালিহাতি থেকে আসা পাইকার সাখাওয়াত জানালেন, তারা তিন জনে মিলে দুপুর পর্যন্ত ১৮ টি ছাগল কিনেছে সাড়ে তিন হাজার থেকে শুরু করে ১০-১৫ হাজার টাকার মধ্যে কিনেছে।
এক বিক্রেতা সাইফুল ইসলাম জানালেন, তার পালিক একটি খাসি এনে ৮ হাজার টাকা বিক্রি করেছে। এভাবে বিভিন্ন গ্রাম থেকে এ হাটে কৃষক পাইকাররা তাদের ছাগল হাটে নিয়ে আসছে। দাম কষাকষির মধ্যে দিয়ে বিক্রি হচ্ছে।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট মধুপুর শাখার সভাপতি বিকাশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, মধুপুরে আনন্দের উৎসবের মধ্যে দিয়ে পূজা উদযাপন হচ্ছে। দশমীতে তাদের খাসির মাংসের চাহিদা থাকে।
মধুপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও গরু ছাগল হাটের ইজারাদার মঞ্জুর রহমান নান্নু বলেন, এ হাট বসে সপ্তাহে দুই দিন। শুক্র ও মঙ্গলবার সকাল থেকেই হাট বসে। হাটে এ উপজেলা ছাড়াও আশপাশের জেলার ক্রেতা পাইকাররা এসে থাকে। সারা বছরই প্রতি হাটে কম বেশি ৩শ থেকে ৪শ’ ছাগল ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে। তবে পূজা উপলক্ষে একটু বেশি বেচাকেনা হয় বলে তিনি জানালেন।
মধুপুর প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা শহিদুজ্জামান বলেন, লাল মাটির মধুপুরে প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ১৪১ টি ছাগল রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ রয়েছে ব্লাক বেঙ্গল জাতের। বার্ষিক ছাগলের মাংস উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৬ লক্ষ কেজির মতো। তবে এ অঞ্চলে ছাগলের দুধ দোহন তেমন হয় না। বাচ্চাকে দুধ দেয়া হয়। মাংস পুষ্টি ও গুণেমানে ভালো সুস্বাদু। ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের জন্য মধুপুর পরিবেশ উপযোগী ভালো।